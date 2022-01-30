هيئة الدواء تختتم فعاليات الملتقى الثانى بالأقصر

جدة - نرمين السيد - اختتمت أمس هيئة الدواء المصرية فعاليات الملتقى الثانى حول مستقبل صناعة الدواء فى مصر، والذى أقيم بمحافظة الأقصر، تحت عنوان: "انطلاقة جديدة لصناعة الدواء"، واستمر لمدة ثلاثة أيام، تم خلالها عقد تسع جلسات، وورشتى عمل، وإلقاء خمسة وعشرين كلمة، وتنظيم أكثر من عشرين اجتماعا منفصلا.





وفى كلمته الختامية؛ تقدم رئيس الهيئة بالشكر والتقدير لكافة الحضور من ممثلى شركات ومصانع الأدوية والمستلزمات الطبية، وممثلى المجتمع المدنى وغرف الصناعة، ومسؤولين حكوميين رسميين، وأعضاء مجلس الإدارة، والعاملين بالهيئة، واللجنة المنظمة.

واختص بالشكر المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وشعب الأقصر على حسن الاستقبال، والاستضافة بحفاوة وترحاب.

وأعرب عن سعادته لاكتمال عقد الشراكة بين جميع مكونات المجتمع الدوائى فى مصر، وتطلع هيئة الدواء إلى أن تكون دوما حجر الزاوية فى صياغة سياسات دوائية ناجحة؛ تحقق أهداف الدولة المصرية فى استعادة مجد صناعة الدواء على أرض مصر، وتنطلق بثقة إلى المنافسة فى الأسواق العالمية.

وأكد رئيس الهيئة أيضا على أهمية دورية تلك الملتقيات؛ حيث أنها تعد فرصة كبيرة للخروج خارج إطار العمل الرسمى، وتسمح بالاستماع لكافة وجهات النظر، وعقد مناقشات وقضايا الدواء أمام جميع الأطراف المعنية، وخلق مساحة للخروج بحلول جديدة وخلافة.

وفى ذات السياق؛ خلص الملتقى الثانى للهيئة بالأقصر إلى مجموعة من التوصيات الهامة، والمتمثلة فى وضع أولوية لتوطين صناعة المستحضرات الحيوية، وتشجيع عمل شراكات محلية ودولية لنقل تكنولوجيا التصنيع، ضرورة استكمال وتحديث بيانات الشركات بالسجل الإلكترونى للشركات، وخاصة مستحضرات التجميل المسجلة لديها؛ تمهيدا للتحول الكامل لنظام الإدراج، تقديم ورقة عمل موحدة تتضمن مقترحات صناع الدواء للاعتمادات الدولية أو المنظمات الدولية التى يرى أهمية انضمام الهيئة لها، نشر التعريف بمحتوى الموقع الإلكترونى لهيئة الدواء المصرية،

وجاء من ضمن التوصيات أيضا؛ قيام مركز التطوير المهنى المستمر بالتوسع فى عقد ورش عمل بمختلف محافظات مصر على غرار ما تم بمحافظة الأقصر، التوسع فى تطبيق الاشتراطات الدولية فى مجال ممارسات التصنيع الجيد من قبل صناع الدواء للحصول على اعتمادات دولية لاختراق الأسواق التصديرية المختلفة، دعوة الشركات لتوسيع الاستفادة من مميزات نظام التصنيع بغرض التصدير، التوسع فى استخدام تحليل بيانات سوق الدواء المصرى لتحديد أولويات تعميق التوطين، أهمية استكمال الإطار التشريعى، والتنظيمى لقانون الدراسات الإكلينيكية رقم 214 لسنة 2020.

وشملت التوصيات كذلك؛ الدعوة للتنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتقديم الدعم الفنى للشركات للحصول على الاعتمادات الدولية للمصانع، دعوة منظمة الصحة العالمية لعقد المزيد من الدورات التدريبية عن متطلبات الاعتمادات الدولية للمستحضرات والمستلزمات الطبية للشركات المصرية، التوسع فى توطين صناعة المستلزمات الطبية وخاصة الكواشف المعملية والتشخيصية كأولوية أولى، دراسة إنشاء منصة حوار تفاعلى دائمة بين شركاء الصناعة وهيئة الدواء المصرية باسم ايداسباير، ودعوة شركاء الصناعة لطرح مقترحاتهم لموضوعات المناقشة بالملتقى القادم وأية أفكار أخرى، وأهمية توسيع مشاركة ممثلين عن المجتمع المدنى فى ملتقى ايداسباير القادم؛ تماشيا مع توجهات القيادة السياسية بإعلان عام 2022؛ عاما ''للمجتمع المدنى''.