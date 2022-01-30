بيان عاجل من التضامن بشأن واقعة «البخيل وأنا»

جدة - نرمين السيد - أصدرت وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم، بيانًا، ردت فيه على الخبر الذى تم نشره فى أكثر من موقع إلكترونى، تحت عنوان "على طريقة البخيل وأنا.. يعول أسرته بمعاش تكافل وكرامة ووجدوا فى حسابه بالبنك 22 مليون جنيه"، ويشير الخبر إلى أن مواطن فى مركز جرجا جنوب سوهاج يحصل على معاش تكافل وكرامة، وعندما توفى، اكتشفت أسرته إن لديه حسابا فى أحدى البنوك تقدر ثروته بقيمة 22 مليون جنيه مصرى.





وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى أن الخبر المُشار إليه قديم، وقد سبق نشره فى شهر يونيو الماضى، كما تم نفيه من قبل مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج فى حينها بعد فحص قواعد البيانات الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة بدقة وتم التأكد أن المواطن غير مستفيد من البرنامج بأى شكل من الأشكال.

وتابعت: إلا أن الوزارة وجدت الخبر متداولاً مرة أخرى لنؤكد مرة أخرى عدم صحة الواقعة جملة وتفصيلًا، حيث إن المواطن المقصود بالخبر هو جاد عبد اللطيف محمد عطا الله أحمد وزوجته هى المواطنة بخيته محمد محمد عطا الله، وهو متوفى منذ منتصف شهر أبريل الماضى، والأسرة تصرف معاشا تأمينيا قدره 1300 جنيه، وهذا كل ما كانت تصرفه أسرة المواطن قبل وفاته كمعاش تأمينى اشترك فيه المواطن طيلة فترة عمله أثناء حياته.

وبالتواصل مع أفراد الأسرة بما ورد فى الخبر المتداول، أكد أبناء المواطن المتوفى بأن هذا الخبر عار تمامًا من الصحة ولم يتم مخاطبتهم من أى بنك بأى خطابات تذكر.

وتثمن وزارة التضامن الاجتماعى الدور الكبير الذى يقوم به الإعلام المصرى فى التوعية والتثقيف، وهو شريك أصيل فى كافة برامج الوزارة وأنشطتها، ولذلك تحرص دائمًا على التواصل المستمر مع وسائل الإعلام ومدها بالبيانات المدققة والحقائق أولًا بأول.