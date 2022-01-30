غدا.. انتهاء التقديم على 37 فرصة عمل فى ليبيا والرواتب تصل إلى 20 ألف جنيه

جدة - نرمين السيد - تنتهى وزارة القوى العاملة، غدا الاثنين، من قبول طلبات الدفعة الثانية من المتقدمين على 37 فرصة عمل تضم 7 مهن فى المجال الطبى برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه مصرى، للعمل بدولة ليبيا الشقيقة.





وعلى الراغبين للعمل على هذه المهن سرعة تسجيل بياناتهم لهذه الفرص، وذلك بالدخول على موقع الوزارة، ثم اختيار فرص عمل بالخارج أو الدخول على اللينك التالى:

https://mom.manpower.gov.eg/extemp/extjob

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن هذه ثانى طلبيه استقدام العمالة المصرية للعمل فى المجال الطبى بدولة ليبيا الشقيقة، بعد إطلاق منظومة الربط الإلكترونى بين وزارة القوى العاملة فى مصر، ووزارة العمل والتأهيل فى ليبيا لتنظيم وحماية دخول العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة فى إعادة إعمارها، وفى مشاريع عودة الحياة لطبيعتها، مؤكدا استعداد الحكومة المصرية المشاركة بشكل جاد فى إعادة إعمار ليبيا وإمدادها بما يحتاجه سوق العمل الليبى من عمالة مدربة مصرية.

وكشف الوزير أن المهن المطلوبة هى: 4 طبيب تخصص نساء وتوليد، وطبيب اختصاصى أشعة تشخيصية، و2 ممرض تخصص طوارئ وإسعاف، و5 ممرضات تخصص النساء والتوليد، و13 ممرض تخصص جراحة، و10 ممرض تخصص أطفال، و2 ممرضة تخصص قابلة قانونية.

وأوضح الوزير أنه يشترط للتقديم على هذه الوظائف أن يكون لدى المتقدم خبرة من 3 إلى 10سنوات، والسن من 25 إلى 37 سنة، ما عدا وظيفة طبيب تخصص نساء وتوليد، يشترط أن يكون عمر المتقدم من 38 إلى 50 سنة برواتب تتراوح بين 3500 إلى 4500 دينار ليبى، أى ما يعادل 15 ألفا و505 إلى 19 ألفا و935 جنيها مصريا تقريبا حسب الخبرة.