الصحة: إتاحة إمكانية تغيير مكان تلقى الجرعة التنشيطية للقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - عقد وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، مساء أمس السبت، اجتماعه الدورى مع مساعدى وزير الصحة، ووكلاء ومديرى المديريات الصحية بمحافظات الجمهورية.





يأتى ذلك لمتابعة سير العمل فى منظومة تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتأكد من توافر مختلف أنواع اللقاحات بجميع محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار الحرص على الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.

واطلع الوزير خلال الاجتماع على التقارير الدورية الخاصة بسير عملية تطعيم المواطنين المستهدفين من كافة الفئات العمرية، فضلا عن متابعة نسب التردد على مراكز التطعيمات الثابتة، والمتحركة الموزعة على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدا استمرار المرور الدورى على مراكز تلقى اللقاحات، لمتابعة سير العمل بها والتأكد من توافر اللقاحات بمختلف أنواعها.

ووجه وزير التعليم العالى، خلال الاجتماع، بتطعيم العاملين بالقطاع السياحى بالجرعات التنشيطية المضادة لفيروس كورونا خلال الفترة القادمة، وتابع معدلات وسرعة وصول الرسائل النصية المواطنين الخاصة بتلقى الجرعات (الأولى، الثانية، التنشيطية) من لقاحات فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة أتاحت للمواطنين المستحقين للجرعة التنشيطية إمكانية تغيير مكان تلقيهم للقاح، وذلك من خلال اتصالهم بالخط الساخن "105" وطلب التغيير، مؤكدا إتاحة الجرعات التنشيطية لكافة الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم.

وأشار عبدالغفار إلى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لتطعيم باقى الطلاب المستهدفين بالمدارس فور انتظامهم بالدراسة خلال الفصل الدراسى الثانى، وذلك بعد الحصول على الموافقات المستنيرة من أولياء أمور الطلاب، لافتا إلى أن تطعيم هؤلاء الطلاب يتم داخل المدارس من خلال الفرق الطبية المتحركة.

ولفت إلى أن محافظات (البحيرة، الغربية، الجيزة) كانت الأعلى فى نسب تطعيم الأطفال من سن 12 وحتى 18 عاما، مشيرا إلى متابعة الوزير لسير العمل بمنظومة إمداد المحافظات باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، سواء اللقاحات المخصصة لطلاب المدارس، أو المخصصة للمواطنين الأكبر من 18 عام.

وأكد استمرار تقديم التوعية للمواطنين من خلال الفرق الطبية المدربة بمراكز التطعيمات وفرق التواصل المجتمعى المنتشرة بالمحافظات، وإتاحة خدمة التسجيل الفورى لتلقى لقاح فيروس كورونا من خلال مراكز التطعيمات بالمحافظات، مشيرا إلى اختصار خطوات التسجيل على الموقع الالكترونى الخاص بتلقى اللقاحات، تيسيرا على المواطنين.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حسانى، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور مصطفى غنيمة، مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجى، والدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، والدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والمهندس أيسم صلاح، مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد عبدالوهاب، رئيس قطاع مكتب وزير الصحة، فضلا عن المشاركة بـ الـ"فيديو كونفرانس" لوكلاء وزارة الصحة والسكان بالمحافظات، ومديرى المديريات.