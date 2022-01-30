معلومات الوزراء ينظم ورشة حول أثر التغيرات المناخية على التنمية المستدامة

جدة - نرمين السيد - عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، اليوم الأحد، ورشة عمل تحت عنوان "إعادة البناء بشكل أفضل فيما بعد كوفيد-19 وأثر التغيرات المناخية على التنمية المستدامة"، بمشاركة واسعة لعدد كبير من ممثلى الجهات الحكومية المعنية وأصحاب المصلحة المعنيين والشركاء الدوليين ولفيف من الخبراء والمهتمين، وتستمر الورشة حتى غدا الإثنين، بأحد الفنادق بالقاهرة.





يأتى ذلك فى ضوء تنفيذ مستهدفات إطار عمل سنداى للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030 والذى تم اعتماده فى مؤتمر الأمم المتحدة العالمى الثالث المعنى بالحد من مخاطر الكوارث فى مارس 2015، والذى أكدت فيه الدول التزامها بالتصدى لموضوعى الحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على مواجهة الكوارث وبناء وتحديث أنظمة الإنذار المبكر وتصميم خرائط وطنية لرصد المخاطر، وأعدت مصر الاستراتيجية الوطنية للحد مخاطر الكوارث 2030.

كما تأتى الورشة كجزء من الجهود الوطنية التى تبذلها مصر فى بناء القدرة على مواجهة الكوارث للحد من مخاطرها على خطط التنمية المستدامة، من خلال دمج الأخطار البيولوجية، وكذلك أسلوب التكيف مع تغير المناخ فى السياسات والخطط والبرامج على جميع المستويات، وذلك فى إطار التعاون المستمر بين مركز المعلومات ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث فى تنفيذ المبادرة الإقليمية "إعادة البناء بشكل أفضل فيما بعد كوفيد 19".

وتهدف ورشة العمل إلى تعزيز إدماج المؤسسات الوطنية المعنية وأصحاب المصلحة فى أنشطة رصد وتقييم المخاطر للحد منها، بجانب إدماج أنشطة الحد من مخاطر الكوارث فى سياسات التنمية المستدامة، وكذلك إدماج الأبعاد الصحية والمخاطر البيولوجية وأثر التغيرات المناخية على التنمية المستدامة ضمن بنود الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث 2030.

وأوضح المركز فى بيانه، أن تبنى الدولة المصرية لرؤية وطنية للتنمية المستدامة 2030 فى ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 فى كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، جاء دافعا لإصدار الاستراتيجية الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها خلال عام 2010، مستندة إلى نهج إطار عمل "هيوجو"، والتى تم تحديثها وإعادة صياغتها خلال عام 2017 تحت مسمى "الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث 2030"، لتكون متوائمة مع النهج الدولى وأهمها إطار سنداى 2015- 2030، وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2015- 2030، واتفاق باريس بشأن تغير المناخ والتى تمثلت غايتها الرئيسية فى الحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال تطوير نظام وطنى للحد من مخاطر الكوارث بما يعزز القدرات الوطنية ويسهم فى تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف البيان أن فعاليات اليوم الأول لورشة العمل تبدأ بكلمة افتتاحية لكل من أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويلقيها نيابة عنه اللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمركز معلومات مجلس الوزراء، ثم كلمة ممثل سفارة اليابان بجمهورية مصر العربية، وكلمة مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (المكتب الإقليمى للدول العربية).

يعقب هذه الجلسة الافتتاحية كلمة للدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، يسلط من خلالها الضوء على جهود الدولة فى التعافى من "كوفيد –19"، ثم كلمة لممثل مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث للحديث عن المبادئ التوجيهية لإدماج الأخطار البيولوجية والأوبئة فى الاستراتيجيات الوطنية بما يتماشى مع إطار سينداى للحد من الكوارث، ثم كلمة للواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمركز معلومات مجلس الوزراء، يبرز من خلالها الجهود الوطنية للحد من الكوارث، يعقبها كلمة لممثل وزارة السياحة لمناقشة تأثير "كوفيد –19 " على القطاع السياحى وكيفية التعافى، ثم كلمة لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، ليسلط الضوء على المبادئ التوجيهية لإدماج التكيف مع تغير المناخ فى الاستراتيجيات الوطنية بما يتماشى مع اطار سينداى للحد من مخاطر الكوارث، وجلسه ختامية لليوم الأول يتحدث فيها الدكتور شريف عبد الرحيم، بالإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة، عن موضوع تغير المناخ " الجهود والتحديات".

وبشأن فعاليات اليوم الثانى لورشة العمل، فمن المقرر أن يتحدث فيها الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الشئون الوقائية والأمراض المتوطنة بوزارة الصحة، عن الأخطار البيولوجية فى مصر وتأثير "كوفيد- 19" على القطاع الصحى وإجراءات المواجهة، يعقبها كلمة للدكتور حسين العاطفى، وزير الموارد المائية والرى الأسبق عن موضوع تغير المناخ وأثره على التنمية المستدامة، ثم كلمة اللواء هشام طاحون، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ليسلط الضوء على دور الإنذار المبكر فى الحد من مخاطر التغيرات المناخية، وكلمة للدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، لمناقشة التداعيات المحتملة لتأثيرات التغيرات المناخية على القطاع الزراعى، على أن تنتهى فعاليات اليوم الثانى من الورشة بمناقشات ختامية بعد عرض مقترحات مجموعات العمل لبنود تحديث الاستراتيجية.