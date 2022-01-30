مصر تنظم الملتقى الدولى الثانى لطلاب الدراسات العليا فى الخارج برعاية القوات...

فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإهتمام والتطوير المستمر لمنظومة الأجهزة التعويضية وإنتاجها فى مصر بهدف إمتلاك القدرة الوطنية للتصنيع والإنتاج وذلك بإتباع أحدث المعايير العالمية فى ذلك المجال فضلاً عن توفير برامج التأهيل المتطورة للتدريب على إستخدام تلك الأجهزة ، تنظم مصر الملتقى الدولى الثانى لطلاب الدراسات العليا فى الخارج تحت عنوان " تكنولوجيات الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة " وذلك على مدار يومى 26 و27 فبراير المقبل عبر شبكة الإنترنت ( الفيديو كونفرانس) ، برعاية القوات المسلحة ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ومعهد بحوث الإلكترونيات .

ويهدف الملتقى إلى إلقاء الضوء على أهم التكنولوجيات البازغة التي تخدم إحتياجات المجتمع العربى والدولى الحالية والمستقبلية ورسم خارطة طريق متطورة للأبحاث والإبتكارات التطبيقية ، بالإضافة إلى خلق مجال للتواصل بين أصحاب الرؤى والأهداف المشتركة مع توفير فرص للتعاون بين الباحثين على مستوى العالم ، كما سيتناول الملتقى فرص لتمويل المشروعات البحثية والمنح التى تساهم فى تطوير مجال الأجهزة التقويمية والأطراف الصناعية ومساعدات الحركة .

كما يعد الملتقى منصة مثالية للتفاعل بين الأساتذة والطلاب الموفدين والطلاب المصريين والخبراء والباحثين من مختلف الجامعات الدولية المرموقة والمؤسسات البحثية المعروفة لزيادة سرعة نقل الخبرات والأفكار البحثية بين المدارس العلمية المختلفة فى مجال الأجهزة التعويضية .

جدير بالذكر أنه شارك فى الملتقى الأول أكثر من ٣٦٠ مشارك من طلاب البعثات المصرية وطلاب الدراسات العليا من ٢٧ دولة عربية وأجنبية وعدد من الوزراء ونخبة من المتخصصين فى ذلك المجال .

ومن المنتظر أن يشهد الملتقى فى دورته الثانية عرض حوالى ٢٠ محاضرة لطلاب الدراسات العليا بالخارج عبر شبكة الإنترنت بإستخدام منصة Webex ، وسيتم تقسيم الملتقى إلى أربع جلسات بواقع جلستان فى اليوم الواحد حيث ستضم كل جلسة خمس محاضرات (مدة كل محاضرة ٢٠ دقيقة) ، يترأس كل جلسة أستاذ متخصص من نفس المجال المطروح بالجلسة كما ستقام محاضرات من كبرى الشركات الرائدة فى المجال ضمن فعاليات الملتقى وذلك لربط الصناعة بمجال البحث العلمى .

ويمكن تسجيل البيانات للحضور والمشاركة فى الملتقى على الموقع التالى: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSe9YBA6rO0.../viewform... ،

وللإجابة على أى إستفسارات يتم التواصل على : [email protected]