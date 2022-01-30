مصر للطيران تسير رحلة خاصة إلى الكاميرون لنقل مشجعى المنتخب الوطنى

اقلعت من مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، خامس رحلات شركة مصر للطيران الخاصة، إلى مطار " ياوندي " بالكاميرون لنقل مشجعي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم رحلة رقم MS3042، بأحدث طائراتها من طراز بوينج B787-9Dreamliner سعة 309 ركاب،والمعروفة باسم "طائرة الأحلام"، لدعم منتخب مصر في مباراة الدور ربع النهائي المقامة اليوم أمام منتخب المغرب في بطولة كأس الأمم الإفريقية. وتواصل الشركة الوطنية مصر للطيران راعي الكرة المصرية والناقل الرسمي للمنتخب والمشجع المصري مؤازرتها للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بالكاميرون.

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