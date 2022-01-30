القوى العاملة : 50 من مسئولي السلامة والصحة بمصانع دمياط يشاركون...

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة: إن مبادرة "سلامتك تهمنا" التي تتولى تنفيذها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل جميع أنحاء الجمهورية، لتصحيح أوضاع السلامة على الأرض داخل جميع المنشآت أيا كان نوعها بالتعاون مع أصحاب المنشآت.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن المبادرة ترمى أيضا إلى الحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية ،بالتعاون بين الوزارة وأصحاب المنشآت، بعد النتائج الكبيرة التي حققتها من قبل حملة "اعرف-أحمى نفسك".

وأشار الوزير إلي أن الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة قامت بتنفيذ المبادرة تحت عنوان: "هى والسلامة وعمل آمن خالي من العنف" بالتعاون مع مديرية القوي العاملة بدمياط، وجمعية المستثمرين بدمياط الجديدة، بحضور ٥٠ من مسؤولي السلامة والصحة المهنية بالمصانع والشركات بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة وميناء دمياط .

وفي نفس السياق أشارت منى الاطروش مدير مديرية القوى العاملة بدمياط ، إلى أن المبادرة تأتي فى إطار استراتيجية الوزارة والتى تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت للوصول إلى بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر التى يتعرض لها العامل أثناء العمل، وكيفية السيطرة عليها للحد من إصابات العمل والأمراض المهنية .

وأضافت مدير المديرية ، أن المبادرة تناولت العديد من الموضوعات المرتبطة بالسلامة وبيئة العمل ومنها "التحرش فى العمل"، وشرح تعريفه وأنواعه وأسبابه وكيف يمكن الحد منه إن وجد داخل مكان العمل .

كما تناولت شرح توضيحي من رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية بالشركة الراعية للمبادرة "صان مصر للصيانة" لعمليات الإنقاذ بالمنشآت ، فضلاً عن عمل تجربة عملية قام بها العاملين بالشركة أمام الحاضرين لخطة الإخلاء والطوارئ.

وأشارت ، إلى أن الندوة تناولت شرح لقرار وزير القوى العاملة رقم ٤٣ لسنة ٢٠٢١ والخاص بالأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها عامة ، والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها أثناء فترتي الحمل والرضاعة والتى تحتوى على مخاطر تضر بصحتهم الإنجابية وصحة أطفالهن .