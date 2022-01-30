/676082/منار-غانم-نشهد-استقرار-في-الأحوال-الجوية-والسوشيال-ميديا-صاحبة-أسماء-الأعاصير
تحدثت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأحد، موضحة أننا تتأثر بالعواصف الثلجية والانخفاضات الموجودة في بلاد الشام وسوريا ومدغشقر ولبنان، مشيرة الى ان الاعاصير يكون لها أسماء معينة، حيث انه كان سابقا كان يطلق اسماها على المعارضين السياسيين، ثم بعد ذلك تم تسميتمها باسماء زوجات وخبراء الارصاد، ثم تم اعتمادها من قبل الهيئة العامة للارصاد العالمية.
دوت الخليج
وتابعت ان السوشيال ميديا بدأت بتسمية الأعاصير باسماء مختلفة مثل عاصفة لبنان، والتي يطلق عليها أسم ياسمين، جاء ذلك خلال مادخلة هاتفية عبر برنامج صباحك كصري، والمذاع على القناة الاولى المصرية.
منار غانم: نشهد استقرار في الأحوال الجوية.. والسوشيال ميديا صاحبة أسماء الأعاصير
نوهت أنه يوجد استقرار الأحوال الجوية نسبيا على معظم أنحاء الجمهورية مع وجود نشاط للرياح يكون مثير للأتربة خاصة على المناطق المكشوفة كما انه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وبعض مناطق الوجه البحرى.
وأشارت غانم أنه مصر شهدت ذروة الانخفاض الجوي يوم الاربعاء الماضي والذب وصلت فيه درجة الحرارة العظمى 11 درجة مئوية ، والصغرى 5 درجات ، فيما شهدت الحرارة ارتفاع تدريجيى بداية من يوم الجمعة الماضي.
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