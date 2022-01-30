/676063/انتمى-لعائلة-محبة-للفنون-وترك-بصمة-مختلفة-من-هو-الموسيقار-الراحل-طارق-شرارة

يعد طارق شرارة أحد الاشخاص متعددي المواهب، فهو موسيقار، معد ومقدم، وفنان تشكيلي ويعتبر من الأشخاص الذين أثروا بشكل كبير في كافة الفنون، وكان له بصمة مميزة في أعماله.

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