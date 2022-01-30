/676067/وسط-حالة-من-الانتظام-والهدوء-وتطبيق-الإجراءات-الإحترازية-انطلاق-ثانى-أيام-امتحانات-الشهادة-الإعدادية-بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة علي استمرار رفع درجة الإستعداد بكافة اللجان التى تشهد امتحانات وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا وكذا الاستعدادات الخاصة بالاجراءات التأمينية للجان والكنترول ومقرات التصحيح وكل ما يتعلق بعملية سير الإمتحانات.

كما شدد المحافظ علي الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد والمسافات البينية الآمنة أثناء سير الامتحان حرصا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، مع تعقيم جميع مقار اللجان بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة والتأكيد على إرتداء الطلاب والعاملين والملاحظين باللجان للكمامات.

وسط حالة من الانتظام والهدوء وتطبيق الإجراءات الإحترازية.. انطلاق ثانى أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحيرة

هذا وقد شهدت كافة لجان امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم فى ثانى أيامها إلتزام دخول الطلاب فى طوابير متباعدة وقياس درجة الحرارة وإرتداء الكمامة وتوفير وسائل التهوية وكافة وسائل الأمان والهدوء والسلامة لهم والمناخ الملائم لأداء الإمتحانات، وإتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب، حيث يؤدى اليوم الطلاب في مادة اللغة الاجنبيه.

وسط حالة من الانتظام والهدوء وتطبيق الإجراءات الإحترازية.. انطلاق ثانى أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحيرة

وأشار يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم أن اجمالى عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الشهادة الاعدادية العامة يبلغ ١١٥٢٢٠ طالب وطالبة و عدد ٤٥٤٥ طالب وطالبة "إعدادية مهنية" يؤدن الإمتحانات بعدد ٧٠٠ لجنة بنطاق ١٨ إدارة تعليمية على مستوي المحافظة بالإضافة إلى عدد ٤٨ طالب وطالبة إعدادية تربية خاصة فى ٤ لجان