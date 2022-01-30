/676071/ضبط-لحوم-جملي-ذبحت-خارج-المجزر-خلال-حملة-تفتيشية-بالبحيرة

قام أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالبحيرة بقياده الدكتور احمد عيادة وبالاشتراك مع مديريه التموين بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدى الخضر، ومباحث التموين بعمل حمله مكبره.

أسفرت عن تحرير محضر لحوم مفرومه وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي ٥٧ كجم بأحد المطاعم بمركز كوم حمادة، وتحرير عدد ٢ محضر لحوم غير صالحة وزن ٢٣،٥ كيلو جرام بمركز كفر الدوار.

بالإضافة إلى تحرير ٣ محاضر واحد لحوم جملي ذبح خارج المجزر واثنين محضر حواوشي وكفته بدون بيانات بالتحرير مركز بدر.. وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق ومحلات الجزارة ومحلات بيع اللحوم والمطاعم والثلاجات للتأكد من صحة اللحوم المعروضة بالأسواق ومدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمي وانها مذبوحه داخل المجازر المعتمده وإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين .

ضبط طن ونصف رنجه داخل مصنع بدون ترخيص بايتاى البارود

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وبالتنسيق مع مباحث التموين، حملة مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية.

أسفرت تلك عن ضبط طن ونصف رنجه داخل مصنع بدون ترخيص بايتاى البارود، وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بإستمرارا للحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة بالتنسيق مع مباحث التموين لضبط الأسواق والمرور المستمر على المحلات والثلاجات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .