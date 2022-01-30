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/676074/النائب-أيمن-محسب-يطالب-بإدراج-بند-جديد-خاص-بنشر-الوعى-وزيادة-التثقيف-والمعرفة-في-الموازنة-العامة-الجديدة
بعد تقدمه ببطلب إحاطة لـ 6 وزراء..
11:07 ص - الأحد 30 يناير 2022
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء الثقافة، التخطيط، الشباب والرياضة، المالية، التربية والتعليم، والتعليم العالى، بشأن خطة نشر الوعى بين النشء الجديد والتسويق للمعرفة، وإدراج بند في الموازنة العامة للدولة خاص بالوعى واعتماد مخصصات مالية خاصة ومستقلة بذاتها لهذه القضية.
دوت الخليج
خطة نشر الوعي بين النشء الجديد
وأوضح محسب، أن قضية الوعى تمثل أهمية كبرى في الوقت الراهن وخاصة في ظل التحديات الداخلية والخارجية، وفي ظل الطفرة الكبيرة في استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل وأصبح من السهل تزييف العقول، حيث أصبحت هذه المواقع سلاح ذو حدين، تستخدم للترويج للشائعات والأكاذيب مما يعنى أنها بمثابة منصات تزييف العقول والترويج للشائعات والأكاذيب وبث السموم في عقول الأجيال الجديدة وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية أدركت أهمية نشر الوعى والتسويق للمعرفة، ونادى رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة بأهمية الوعى وأن بناء أجيال قادرة على صنع مستقبل أفضل يتوقف على العقول المستنيرة الواعية، ومن هنا جاءت أهمية الوعى، مؤكدا أن قضية الوعى غير قاصرة على وزارة بعينها ولكنها مسؤولية تشاركية بين العديد من الوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة. وطالب عضو النواب، إدراج بند خاص وجديد في الموازنة العامة الجديدة خاص بالتوعية واعتماد مخصصات مالية لنشر الوعى والتثقيف والتوعية والتسويق للمعرفة، خاصة وأن الوعى لا يقل أهمية عن القضايا الاستراتيجية والمحورية الهامة. وشدد محسب، على أهمية أن تعمل وزارات الثقافة والهيئات الإعلامية المختلفة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم العالى، جنبا إلى جنب في خطة الوعى واستغلال مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة في تنفيذ خطة التوعية والتسويق للمعرفة، وعقد ندوات ونقاشات تعليمية في مراكز الشباب والجامعات حول أهمية الوعي في المجتمع وكيف نتصدى للشائعات والأكاذيب التي يُروج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى بهدف خلق زعزعة وعدم استقرار أو تشويه الصورة العامة لبعض المؤسسات.
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