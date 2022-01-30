/676076/ربنا-يحفظك-ليا-رسالة-مها-الصغيرة-لنجلها-ياسين-السقا-في-عيد-ميلاده

دوت الخليج

مها الصغير تهنئ نجلها بعيد ميلاده

شاركت مها الصغير متابعيها على موقع إنستجرام، مجموعة صور لنجلها ياسين السقا؛ بمناسبة إتمامه لعامه 21، وظهر ياسين في الصور برفقة أفراد عائلته، ولصورًا تجمعهما بمفردهما، كما كانت أول صورة خاصة جدًا؛ لأنها أظهرت الود والتفاهم بينهما، والحالة الخاصة بين الابن الأكبر وأمه، فعلقت مهاباللغة الإنجليزية بما معناه:" الصورة الأولى تقول كل شيء.. أنت نصفي الآخر"، وأستكملت:"أناى محظوظة بك"، وبعدها كتبت:"ولدتك وأنا في العشرين من عمري، والآن أنت 21 عامًا، فأنا محظوظة لكونك أقرب صديق لي، حب حياتي، وسندي"، ثم أضافت الصغير وقالت:"إلى صديقي المتعصب للسنيما، إلى إلهامي، قلبي الدافئ وروحي وكل أكثر"، ودعت له بالبركة والنجاح في كل خطوة، وقالت:" بارك الله فيك ويكون معك في كل خطوة إلى حبي وحياتي والهواء الذي أتنفسه"، وختمت معايدتها لياسين باللغة العربية وقالت:" تكون صالح و في احسن صحه بحبك فوق ما عقلك يتصور".

تعليق ياسين السقا على معايدة أمه

علقت ياسين السقا على الكلمات الرقيقة التي عبرت بها والدته مها الصغير عن مشاعرها له في يوم ميلاده، وكتب بما يعني:"أحبك يا أمي، أنت الأفضل على الإطلاق"، وبعده شارك عدد من متابعي حساب مها الصغير بالتعبير عن حبهم وتفاعلهم مع هذه الكلمات التي تفضي بالمشاعر الدافئة، إما بقلوبٍ حمراء أو بالدعاء لهما، أن يحفظهما الله، وكانت من بينهم الفنانة هند صبري، ومنهم من علق بتهنئة ياسين بعيد ميلاده.

الذكرى السنوية الأولى لمحمد الصغير

وحلت بالأمس الذكرى السنوية الأولى لمصفف الشعر الشهير محمد الصغير، صاحب صالون التجميل المعروف الذي يحمل اسمه، وهو والد الإعلامية مها الصغير، التي أعادت نشر صور وفيديوهات له من خلال خاصية القصص المصور على إنستجرام، وكانت البداية مع صورة أعادت نشرها من الحساب الرسمي لوالدتها على إنستجرام، تظهر الحب بينها وبين الراحل، وكتبت مها عليها وقالت ما معناه:"أحبكما".

ومن بينهم صورة من فيديو وهو يصفف لمها شعرها بنفسه، وكانت أحد صفحات محبي مها الصغير قد نشرته.