/676077/إليسا-تشارك-جمهورها-بأغنية-كلمة-حلوة-وكلمتين-في-Joy-Awards-فيديو

شاركت الفنانة اللبنانية إليسا جمهورها، مقطع فيديو وهي تغني للفنانة الراحلة داليدا أغنتيها الشهيرة “كلمة حلوة وكلمتين”، وذلك خلال فعاليات مهرجانjoy awards بالرياض.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج فيديو أغنية “كلمة حلوة وكلمتين” الذي غنتها الفنانة إليسا فب مهرجان joy awards بالرياض وذلك خلال السطور القادمة.

إليسا تغني كلمة حلوة وكلمتين

ونشرت إليسا، الفيديو من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وعلقت من خلال الفيديو: “مررنا عبر الزمن لنلتقي في لحظة فريدة، تحية خاصة لنجمة داليدا في كل الأوقات في جوائز جوي بالرياض”

حفلات إليسا القادمة

وستقوم المغنية إليسا بإحياء 4 حفلات غنائية فى الولايات المتحدة الامريكية خلال شهر فبراير المقبل فى عدد من المدن المختلفة.

وتحيى إليسا أولى حفلاتها يوم 4 فبراير فى مدينة هيوستن بولاية تكساس أما الحفل الثانى يوم 5 فبراير فى مدينة سان ديجو بولاية كاليفورنيا.

كما تحيى إليسا الحفل الثالث يوم 11 فبراير فى مدينة ديترويت بولاية ميشيجان، وآخر الحفلات بمناسبة عيد الحب وتقام فى الفترة من 12 الى 16 فبراير فى جزر بهاما بمدينة ميامى بولاية فلوريدا.

إليسا تدعم فيلم أصحاب ولا أعز

حرصت المطربة اللبنانية إليسا، الدفاع عن الفنانة المصرية منى زكي ودعمها في ظل الهجوم المريع الذي تتعرض له الفنانة بسبب فيلم «أصحاب ولا أعز».

وكتبت إليسا عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر: «‏مؤسف جدا اللي عم شوفو وأقرأه حول أصحاب ولا أعز، بعدنا بعاد كتير عن تقبل الآخر، واحترام الناس إذا هيك منفكّر ونعالج الأمور، أو منقول لازم نتستر عليها تأخر التقبل سنوات ضوئية.

وتابعت: «تحية احترام عظيمة لكل أبطال الفيلم، وخاصة القديرة منى زكي، اللي عم تتعرض لأسوأ حملة، كل الحب».

قصة فيلم «أصحاب ولا أعز»

ينتمي فيلم "أصحاب ولا أعز" لدراما المكان الواحد، وتدور أحداثه حول مجموعة أصحاب منذ ٢٠ سنة يجتمعوا ليلة خسوف القمر وظهور الجانب المظلم منه رفقة زوجاتهم ويخوضوا لعبة مفادها من يرن هاتفه أو يصل له رسالة تقرأ على الملأ ويتم وضعه على خاصية "مكبر الصوت".

ومن هنا تبدأ العلاقات الحقيقية في الظهور لينكشف الستر عن كل منهم، وعن علاقاتهم ببعض كأصدقاء وكأزواج وزوجات، فنجد الخيانة والشذوذ الجنسي، فضلًا عن الكذب والخداع.