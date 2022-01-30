/676078/وزير-الاتصالات--يبحث-مع-الممثل-المقيم-للأمم-المتحدة-التعاون-فى-تنفيذ-مشروعات-الوزارة-بمبادرة-حياة-كريمة

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع ايلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة، و أنطونيو فيجيلانتى الاستشارى الدولى المتخصص فى التنمية عبر تقنية الفيديوكونفرنس للتباحث حول التعاون فى تنفيذ مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

دوت الخليج

وأكد طلعت، أن مبادرة حياة كريمة واحدة من أضخم المشروعات القومية والتي تحظى على اهتمام كبير من الدولة حيث تتضافر جهود كافة القطاعات لتنمية الريف المصر، مضيفا: مشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المبادرة بهدف رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للقرى وتمكين المواطنين من الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك فى اطار العمل على أربعة محاور تتضمن ربط القرى بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت، وتحسين جودة خدمات الاتصالات، وإتاحة خدمات بريدية متطورة، وبناء القدرات ومحو الأمية الرقمية

وزير الاتصالات يبحث مع الممثل المقيم للأمم المتحدة التعاون فى تنفيذ مشروعات الوزارة بمبادرة "حياة كريمة"

وأوضح الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه خلال المرحلة الأولى من المبادرة سيتم ضخ استثمارات تصل إلى نحو 5.8 مليار جنيه لرفع كفاءة الانترنت لأكثر من مليون مبنى سكنى وحكومى بقرى المبادرة لتكون الركيزة الأساسية لتقديم خدمات مصر الرقمية ولتنفيذ أهداف الدولة فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، كما يجرى العمل من أجل إنشاء 1000 محطة محمول جديدة تدعم تكنولوجيا الجيل الرابع، بالإضافة الى تطوير 839 منفذ بريدى لتقديم الخدمات المالية والحكومية والبريدية.

و تنفيذ عدد من البرامج التي تهدف إلى تنمية وبناء القدرات الرقمية وتحويل القرى المصرية إلى مجتمعات رقمية تفاعلية منتجة.

كما تم مناقشة سبل توفير الدعم لمشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاتها التابعة في إطار المساهمة فى تنفيذ مبادرة حياة كريمة، حيث أشار الوزير إلى أولوية تقديم الدعم لمحور بناء القدرات لاسيما قدرات الشباب وفقا لاستراتيجية التدريب التى تنتهجها الوزارة فضلا عن إمكانية الاستفادة من حزم الدعم المالي خاصة في إطار تنمية البنية التحتية للاتصالات بقرى حياة كريمة.

وأشادت بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة، بما تشهده مصر من تقدم ملحوظ فى مجال تطوير البنية التحتية للاتصالات؛ كما أشادت بالجهود المبذولة لتنمية المهارات الرقمية واعداد الكفاءات فى مختلف علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.