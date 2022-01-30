التنمية المحلية: مسابقة لتطوير 27 ميدانا رئيسيا بعواصم المحافظات

جدة - نرمين السيد - أكد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أنه تم توجيه المحافظات بإعداد حصر للميادين العامة التى تحتاج للتطوير لطرحها فى المسابقة التى تنظمها الوزارة بالتعاون مع جهاز التنسيق الحضارى لتصميم الميادين لعدد 27 ميدانا رئيسيا بعواصم المحافظات على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى، وذلك وفقا لرؤية معمارية وبصرية تتفق مع الاحتفاظ بالشكل القديم الأصلى للميادين التى تمثل طابعا معماريا متميزا ووضع أسس التعامل مع الفراغات العمرانية كالحدائق والشوارع والأرصفة والإنارة والألوان المستخدمة بمراعاة طبيعة كل محافظة.





وقال شعراوى، فى بيان، إن الخطة الاستثمارية للتنمية المحلية للعام المالى الجارى 2021/2022 تتضمن تخصيص 19,8 مليار جنيه لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات ومنها تجميل الميادين العامة التى تم حصرها وتطوير الحدائق وتحسين البيئة ومد شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وأشار إلى أنه يجرى العمل مع جهاز التنسيق الحضارى والمحافظات فى إطار المشروع القومى لتطوير الميادين العامة على مستوى الجمهورية، والذى يتضمن تنظيم الأعمال الفنية بها وتقديم حلول ومعالجات مرورية، وإعادة تنسيق خطوط التنظيم المؤدية للميادين، ورفع كفاءتها.

وأوضح أنه تم حصر 40 ميدانا يتطلب تطويره وإعادة الوجه الحضارى له فى 16 محافظة هى الإسكندرية والبحيرة ومطروح والمنوفية والغربية وكفر الشيخ وجنوب سيناء والإسماعيلية والشرقية وبنى سويف والمنيا والوادى الجديد وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر، لافتاً إلى أن الحصر ركز على الميادين التى تتطلب إعادة صياغة الرؤية الجمالية بها والعمل على إزالة التشوهات الحالية والحفاظ على جميع المبانى ذات الطابع المعمارى المميز بجميع محافظات الجمهورية ووضع الضوابط اللازمة لشكل الإعلانات واللافتات بالشوارع والميادين وعلى واجهات المبانى.

وأشار إلى أن الميادين المقترح تطويرها تشمل ميدان المنشية بحى الجمرك فى محافظة الإسكندرية، وميادين الدلنجات وحاملة السنبلة والساعة والنصر والنافورة وتقاطع شارع عاصى وميدان الفارس بمحافظة البحيرة، وميدان المنشية بحى الجمرك فى محافظة الإسكندرية، ومدخل مدينة زفتى بمحافظة الغربية، وميدان النصر بمحافظة كفر الشيخ، وميدان جامعة الملك سلمان بمحافظة جنوب سيناء وميدان أحمد عرابى فى محافظة الإسماعيلية، وميدان الصاغة بمدينة الزقازيق ومدخل مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، إضافة إلى اختيار منطقة فى محافظة مطروح بين مدخل شارع الإسكندرية ومدخل مدينة مرسى مطروح.

وأضاف شعراوى أن الميادين المقترح تطويرها فى محافظة المنوفية تتضمن الاختيار من بين 13 ميدانا، وفى محافظة بنى سويف، ميدانى عدلى منصور والأزهرى، وبمحافظة المنيا ميدان شلبى، وفى محافظة الوادى الجديد ميدان الزهور، وفى محافظة سوهاج مدخل مدينة سوهاج بحرى، وفى محافظة أسوان ميدان الجزيرة، وبالبحر الأحمر ميدان عبد المنعم رياض، بالإضافة لعدة ميادين فى محافظة قنا.