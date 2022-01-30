محافظ المنوفية: الموافقة على ترخيص 29 مشروعا زراعيا متنوعا خلال أسبوع

جدة - نرمين السيد - قال محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون، إن مديرية الزراعة وافقت على استخراج 29 ترخيصا لتشغيل مزارع (دواجن، ماشية، مناحل، مصانع، محلات) وعمل معاينات لنحو 19 مزرعة (دواجن، ماشية، مصانع) لدراستها تمهيداً للموافقة على استخراج تراخيص تشغيل للطلبات التى تنطبق عليها الشروط المقررة خلال أسبوع.





وأكد المحافظ - فى تصريح اليوم الأحد - تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة؛ لتنمية وتطوير القطاع الزراعى والثروة الحيوانية ودعم صغار المزارعين والمربين، من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات والأنشطة الزراعية والإنتاجية، بهدف خلق فرص عمل للشباب وتحقيق عائد للأسر الريفية لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية الدولة 2030، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. من جانبه، أوضح وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة المهندس محمد التركاوى أنه تمت الموافقة أيضا على استخراج 8 تراخيص حدائق فاكهة، والمرور على 4 آلاف و130 فدانا (حدائق فاكهة وخضروات) للنهوض بكافة المحاصيل وحل المعوقات التى تعترض المزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة؛ لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى الدخل المزارعين. وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تطهير مسافة طويلة بلغت 10.5 كم مع رفع كافة نواتج التطهير للترع والمجارى المائية بشكل مستمر؛ لتقليل الفاقد من الموارد المائية حفاظا على المظهر الحضارى والصحة العامة للمواطنين.

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