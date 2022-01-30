محافظ كفر الشيخ: استمرار انعقاد غرف العمليات لمواجهة تغييرات الطقس

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان صادر عن المحافظة، اليوم الأحد، أن المراكب انطلقت فى رحلات صيد من ميناء الصيد بالبرلس بمياه البحر المتوسط عقب تزويدها بالوقود والثلج، لاستقرار حالة الطقس لليوم الثالث على التوالى.
وحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية من خلال اخر تحديث الخرائط الجوية من المتوقع، أن تشهد محافظة كفر الشيخ أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على مناطق متفرقة بنسبة حدوث من 40-50 % تقريبا، كما تنشط الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة وتصل سرعتها إلى 50-60 كم/ ساعة وارتفاع الموج على البحر المتوسط 2-2.5 متر تقريبا.
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