وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة يوجه بتطعيم العاملين بالقطاع...

الصحة: إتاحة إمكانية تغيير مكان تلقي الجرعة التنشيطية من خلال الاتصال بالخط الساخن 105

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، مساء أمس السبت، اجتماعه الدوري مع مساعدي وزير الصحة، ووكلاء ومديري المديريات الصحية بمحافظات الجمهورية.

يأتي ذلك لمتابعة سير العمل في منظومة تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، و التأكد من توافر مختلف أنواع اللقاحات بجميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار الحرص على الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

اطلع الوزير خلال الاجتماع على التقارير الدورية الخاصة بسير عملية تطعيم المواطنين المستهدفين من كافة الفئات العمرية، فضلاً عن متابعة نسب التردد على مراكز التطعيمات الثابتة، والمتحركة الموزعة على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكداً استمرار المرور الدوري على مراكز تلقي اللقاحات، لمتابعة سير العمل بها والتأكد من توافر اللقاحات بمختلف أنواعها.

ووجه الوزير خلال الاجتماع بتطعيم العاملين بالقطاع السياحي بالجرعات التنشيطية المضادة لفيروس كورونا خلال الفترة القادمة، كما تابع معدلات وسرعة وصول الرسائل النصية المواطنين الخاصة بتلقي الجرعات (الأولى، الثانية، التنشيطية) من لقاحات فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة أتاحت للمواطنين المستحقين للجرعة التنشيطية إمكانية تغيير مكان تلقيهم للقاح، وذلك من خلال اتصالهم بالخط الساخن "105" وطلب التغيير، مؤكدا إتاحة الجرعات التنشيطية لكافة الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم.

وأشار "عبدالغفار" إلى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لتطعيم باقي الطلاب المستهدفين بالمدارس فور انتظامهم بالدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني، وذلك بعد الحصول على الموافقات المستنيرة من أولياء أمور الطلاب، لافتاً إلى أن تطعيم هؤلاء الطلاب يتم داخل المدارس من خلال الفرق الطبية المتحركة.

ولفت إلى أن محافظات (البحيرة، الغربية، الجيزة) كانت الأعلى في نسب تطعيم الأطفال من سن 12 وحتى 18 عامًا، مشيراً إلى متابعة الوزير لسير العمل بمنظومة إمداد المحافظات باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، سواء اللقاحات المخصصة لطلاب المدارس، أو المخصصة للمواطنين الأكبر من 18 عام.

وأكد استمرار تقديم التوعية للمواطنين من خلال الفرق الطبية المدربة بمراكز التطعيمات وفرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمحافظات، وإتاحة خدمة التسجيل الفوري لتلقي لقاح فيروس كورونا من خلال مراكز التطعيمات بالمحافظات، مشيراً إلى اختصار خطوات التسجيل على الموقع الالكتروني الخاص بتلقي اللقاحات، تيسيراً على المواطنين.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور مصطفى غنيمة، مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي، والدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، والدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والمهندس أيسم صلاح، مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد عبدالوهاب، رئيس قطاع مكتب وزير الصحة، فضلاً عن المشاركة بـ الـ"فيديو كونفرانس" لوكلاء وزارة الصحة والسكان بالمحافظات، ومديري المديريات.