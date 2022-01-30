ليان أصغر طفلة بمنظومة التأمين الصحي الشامل عمرها يوم واحد .. تجري...

استمرارًا لنجاحات مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد ، تم إجراء قسطرة ناجحة لعيب خلقي مركب ومعقد بقلبأصغر طفلة بمنظومة التأمين الصحي الشامل الطفلة «ليان»، وعمرها يوم واحد.

????وُلِدت الطفلة «ليان» بمستشفى دار صحة المرأة ببورسعيد "النساء والولادة التخصصي سابقًا" ، وكانت حالتها خطيرة للغاية، حيث كاد قلب الطفلة أن يتوقف، فيما لم تتخطى نسبة الأكسجين في الدم 40%، وعليه تم نقل المولودة على الفور لمستشفي النصر التخصصي للأطفال.

فور دخول المولودة لمستشفى النصر التخصصي للأطفال تم عمل موجات صوتية، وتم تشخيص حالتها «عيب خلقي مركب بالقلب وضمور في الصمام الرئوي»، وعلى الفور تم إعطاء المولودة دواء يحافظ علي نسبة الأكسجين مؤقتًا حتي يتم إجراء القسطرة لها في خلال ساعات معدودة.

تم إجراء القسطرة للمولودة «ليان» بنجاح، وبعدها تخطت نسبة الأكسجين 85%.

تم إجراء القسطرة علي يد أمهر الأطباء بمستشفى النصر التخصصي للأطفال، وهم:-

▪️د. عبد الرحمن العفيفي "استشاري قلب الأطفال ورئيس قسم الأطفال والقسطرة التداخلية بمستشفى النصر ومركز مجدي يعقوب بأسوان".

▪️د. شريف سالمان "استشاري قلب الأطفال بمستشفى النصر التخصصي ومركز مجدي يعقوب بأسوان".

▪️د. وفاء أبو الخير "اخصائي قلب أطفال بمستشفى النصر التخصصي للأطفال".

▪️د. إيفان عماد "اخصائي قلب أطفال بمستشفى النصر التخصصي للأطفال".

▪️د. أيمن التوني"استشاري ورئيس قسم التخدير بمستشفى النصر التخصصي للأطفال".

????وبمعاونة كل من:-

▪️أ. محمود المغربي "فني أشعة".

▪️أ. شيرين حمدي "مسؤول تمريض قسم القلب"

▪️أ. آية إبراهيم "اخصائي تمريض"

▪️أ. محمد منصور "اخصائي تمريض"

▪️أ. منال عبدالله "فني تمريض"

▪️أ. زينب حامد "فني تمريض"

▪️أ. إسراء عادل "فني تمريض"