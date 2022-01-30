بدء مؤتمر تعزيز حوكمة الأداء المؤسسي بوزارة التضامن الاجتماعي

بدأ منذ قليل مؤتمر وزارة التضامن الاجتماعي حول "حوكمة الأداء المؤسسي بوزارة التضامن، والهدف من المؤتمر هو تعزيز حوكمة الأداء المؤسسي بالوزارة في ضوء أفضل الممارسات المتعارف عليها دولياً، وضرورة نشر الوعي المؤسسي والمجتمعي بأهمية الحوكمة وآليات تنفيذها لتعزيز الكفاءة والفعالية ومناهضة كافة أشكال الفساد، وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

ويتضمن المؤتمر ثلاثة موضوعات رئيسية، وتشمل عرض ملخص الدراسة التي تمت بشأن الوضع الحالي لحوكمة الأداء المؤسسي بوزارة التضامن، بالإضافة إلى عرض مقترح سياسة عامة لتعزيز وتحسين حوكمة القواعد والإجراءات، وثالث الموضوعات هو عرض دليل إجرائي يلخص المعايير الواجب الالتزام بها والمؤشرات التي يجب الاحتذاء بها للقدرة على قياس إنجاز المؤسسة نحو تحسين الحوكمة.

وأشارت وزيرة التضامن إلى حرص الوزارة على دعوة ومشاركة الوزارات والجهات ذات الصلة في المؤتمر، حيث إن الشراكة بين تلك المؤسسات هي ملزمة وواجبة للوصول إلى التطبيق الفعال والكفء لما وجهت به القيادة السياسية بشأن تحسين حوكمة الإجراءات والبيانات والمواءمة مع سياسات الدولة نحو ترشيد الإنفاق العام مع تحسين عدالة التوزيع.