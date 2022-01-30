سفير مصر ببروكسل يبحث ملفات التعاون مع عدد من المسئولين بالاتحاد الاوروبي...

التقي سفير مصر المُعين لدي بلجيكا والاتحاد الأوروبي د. بدر عبد العاطي مع عدد من كبار المسئولين في الاتحاد الأوروبي والحكومة البلجيكية لبحث مختلف ملفات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي بين مصر وكل من الاتحاد الأوروبي ومملكة بلجيكا وسبل دفع تطوير وتعميق هذا التعاون.

التقي عبد العاطي في هذا الصدد مع سكرتير عام جهاز الخدمة الخارجية بالمجلس الأوروبي ومع مديري مكتبيّ مفوضي الاتحاد الأوروبي للاقتصاد والهجرة، بالإضافة إلى مديري عموم الإدارات العامة للتنمية والتغيُر المناخي والتجارة بالمفوضية الأوروبية. وتناول السفير عبد العاطي خلال هذه اللقاءات ملفات التعاون السياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي في ضوء التعاون التنموي، خاصةً فيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات الأوروبية في مصر من خلال إصدار ضمانات الاستثمار من المفوضية الأوروبية، والتعاون والتنسيق المشترك إتصالاً بالتحضير لاستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، فضلاً عن برامج التعاون المالي بين مصر والاتحاد الأوروبي وبرامج دعم الموازنة المصرية.

ومن جانبهم، فقد أثنى المسئولون الأوروبيون خلال اللقاءات علي ما تشهده مصر من عملية تحديث شاملة ودور مصر كركيزة للاستقرار الإقليمي ودورها الحيوي في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

كما التقي عبد العاطي بعضو البرلمان الأوروبي ومنسق مجموعة الأحزاب الشعبية داخل لجنة التنمية "جورحي هوليفان " حيث تم تناول التعاون القائم بين البرلمان المصري والبرلمان الأوروبي، علاوة على تقدير دور مصر كنموذج يحتذي به للحريات الدينية والتسامح والتعايش بين الأديان وإعلاء مبدأ المواطنة في المنطقة.

هذا، والتقى عبد العاطي أيضاً مع الفريق أول جارزياني رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي، حيث تم بحث عدد من ملفات التعاون الثنائي القائم بين الجانبين، وذلك بحضور ملحق الدفاع في بروكسل.

كما التقى كذلك السفير المصري مع كل من مدير مكتب وزيرة الخارجية، والمدير العام للعلاقات الثنائية، والمدير العام للعلاقات متعددة الأطراف بالخارجية البلجيكية، بالإضافة إلى مدير عام إدارة الهجرة بوزارة الداخلية البلجيكية، حيث تم تناول سبل تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية علاوة على التعاون في مجالي الهجرة ومكافحة الإرهاب. كما تم عقد لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات البلجيكية الكبرى العاملة في مصر أو المهتمة بالعمل في مصر في قطاعات البنية التحتية واللوجيستيات وإدارة الموانئ والطاقة النظيفة والمتجددة، وعلي رأسها شركات BESIX وديمي وفلكسي وجون كوكريل.