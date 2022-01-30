/676093/نيفين-القباج-وزارة-التضامن-معنية-بحماية-المواطنين-وانقذنا-81-حالة-من-الشارع-حتى-الآن

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، أن المجتمعات المحلية لها دور كبير بجانب مؤسسات المجتمع المدني تتمثل في توزيع الموارد العادل ووصول الدعم لمستحقيه والابلاغ عن اي تقصير في حقوق المواطنين، مشيرة إلى ان الوزارة تعمل على اسداء كافة الفئات حقوقهم سواء موظفين أو مواطينين، من أجل تحقيق نوع من العدالة في المجتمع المدني.

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جاء ذلك خلال برنامج صباحك مصري تقديم الإعلامي هشام عاصي، والمذاع على فضائية " ام بي سي مصر" منوهة إلى دور الإعلام الكبير في التثقيف والتوعية من اجل الوصول للشباب والنشء الجديد، املا في ارساء قواعد الدولة الحديثة.

نيفين القباج: وزارة التضامن معنية بحماية المواطنين

واشارت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج إلى الدور الكبير الي تلعبه الوزارة خلال هذه الفترة لحماية المشردين في الشوارع، مؤكدة ان وزارة التضامن معنية بتلبية أي إغاثة أضف إلى ذلك أيضا حمماية المواطنين خاصة فاقدي الرعاية الأسرية والمشردين في الشوارع.

واشارت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، أن يجب ان يكون لكل مواطن مأوى يحميه من مخاطر الشوارع، حيث يتم العمل على ردهم لأسرهم إذا كانت تسمح باستضافتهم موجهة الشكر لاجهزة الرصد السريع لدورهم الكبير في هذا الأمر.

نيفين القباج: انقذنا 81 حالة من الشارع حتى الآن

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه يوجد ما يقرب من 17 سيارة تجوب شوارع القاهرة للاستجابة للبلاغات، حيث تم انقاذ ما يقرب من 81 حالة من الشارع، منوهة أنه يوجد فئات تفضل أن تبقى في الشوارع ويتم مساعدتهم باعطائهم بطاطين تقيهم من برودة الجو.