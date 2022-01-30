/676096/التموين-تواصل-ضخ-السلع-بالمحافظات-وتأمين-المخزون-تحسبا-للتغيرات-الجوية

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، على ضرورة توفير السلع الغذائية لصرفها ضمن مقررات شهر فبراير المقبل لأصحاب بطاقات التموين، اعتبارا من أول الشهر، موضحاً أن المخزون لدى شركات الجملة التابعة للوزارة يكفي لـ 3 أشهر.

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من جانبها قامت شركتي الجملة ( العامة_ المصرية ) عبر المخازن التابعة لها بالمحافظات ‏والتي يصل عددها إلى 1500 مخزن بصرف الاستعاضة الأولى لشهر ‏فبراير القادم لبقالى التموين لبدء صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات اعتبارا من أول الشهر.

ضخ يومي للسلع بمخازن الشركتين

وأكد الوزير على ‏ شركتي الجملة بضرورة ضخ يومي للسلع بمخازن الشركتين للحفاظ على ‏المخزون الاستراتيجي بها تحسباً للتغيرات الجوية وسقوط الأمطار، كما شدد على مديري المديريات فى المحافظات بمتابعة صرف السلع التموينية ‏بمنافذ الصرف للتأكد من وصول الدعم الى مستحقيه ومتابعة جودة السلع ‏المعروضة للمواطن

26 سلعة ‏للمواطن على بطاقة الدعم

من جانبه أحمد ‏كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي، إن الوزارة توفر شهريا 26 سلعة ‏للمواطن على بطاقة الدعم تتنوع ما بين الارز والسكر والمكرونة ومساحيق ‏الغسيل والزيت بنوعيه ( العبوة زنة واحد لتر والعبوة زنة 800 ملي )، ‏مؤكداً ان شركتي الجملة يضخا يوميا بمنافذ الصرف حوالي 4000 طن سكر ‏و 3000 طن زيت و 1000 طن أرز و1000 طن مكرونة بالإضافة الى السلع ‏الاخرى.

واكد معاون الوزير المتحدث الرسمي، ان الدكتور على المصيلحى - وزير التموين والتجارة الداخلية شدد على ‏رئيسي شركتي الجملة بضخ يومي للسلع بمخازن الشركتين للحفاظ على ‏المخزون الاستراتيجي بها تحسباً للتغيرات الجوية وسقوط الامطار وشدد ‏ايضا على مديري المديريات بالمحافظات على متابعة صرف السلع التموينية ‏بمنافذ الصرف للتأكد من وصول الدعم الى مستحقيه ومتابعة جودة السلع ‏المعروضة للمواطن