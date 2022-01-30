حسين فهمي يتحدث لـ دوت الخليج عن مهرجان جمعية الفيلم: تكريم الفنان يأتي عن طريق الجمهور (فيديو)

/676098/حسين-فهمي-يتحدث-لـ-تحيا-مصر-عن-مهرجان-جمعية-الفيلم-تكريم-الفنان-يأتي-عن-طريق-الجمهور-فيديو

اقيم بالأمس 29 يناير، حفل إفتتاح مهرجان جمعية الفيلم، في دورة مميزة له؛ لأنها تجمع بين الدورتين 47 و48، حيث تم تأجيل دورة العام الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا، يقام المهرجان سنويًا في مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية، برئاسة مدير التصوير السنيمائي محمود عبد المسميع، وضيف مهرجان هذه الدورة المميزة الفنان الكبير حسين فهمي.

دوت الخليج

حسين فهمي عن ذكرياته مع مهرجان جمعية الفيلم

تحدث الفنان حسين فهمي إلى موقع دوت الخليج عن ذكرياته مع مهرجان جمعية الفيلم، الذي أنشأ وقتما كان فهمي يدرس في معهد السنيما، وكان هذا المهرجان ولازال من أهم مهرجانات مصر التي تسلط الضوء على أهم الأعمال السنيمائية، الحاصلة على إعجاب الجمهور العام والنقاد الفنيين، وكان الفنان حسين فهمي وزملاءه من محبي السنيما كفن وصناعة يحرصون على حضوره.

أشار حسين فهمي إلى منافسته في المهرجان من قبل بعدد من أفلامه، وأنه كان قد كُرِم من المهرجان عدة مرات، وهذه السنة هو ضيف شرف المهرجان، وهذا أسعده كثيرًا، وقال:"دا شرف ليا"، حيث أن هذا المهرجان يكرم الفن والفنانين دون مُحباة أو مجاملة، وهذا المهرجان العريق يتخلى عن كل مظاهر البزخ التي تشملها المهرجانات السنيمائية الأخرى، غير أنه لا يُكرَّم فيه غير المبدعين.

حسين فهمي سعيد باستمرار مهرجان جمعية الفيلم

أعرب الفنان حسين فهمي عن سعادته باستمرار مهرجان جمعية الفيلم على مدار السنين الماضية، رغم ما يواجهه من معوقات، كان أقربها تداعيات جائحة كورونا، التي كانت سببًا في تأجل دورة عام 2020 للمهرجان، وتم ضمها لدورة 2021 التي تقام هذه الأيام، وأوضح فهمي أن الأفلام التي يتم عرضها وتكريمها في المهرجان، تكون بناءًا على حب الجمهور لها وتفاعلهم معها، وقال:"الجمهور هو اللي بيختار"، وأوضح فهمي أن المشاركة في مهرجان جمعية الفيلم هو تكريم في حد ذاته، بدون جوائز أو ما شابه.

إعلان مهرجان جمعية الفيلم عن أعضاء لجنة التحكيم لدورته الإستثنائية

ويرأس لجنة التحكيم السيناريست بشير الديك وبعضوية كل من الناقد السينمائي أسامة عبد الفتاح، والكاتبة والناقدة السينمائية آمال عثمان، والفنانة بشري، والمخرج عادل الأعصر، والمنتج فاروق عبدالخالق، والمخرج تامر محسن، والناقد رامي المتولي، والناقد السينمائي مجدي الطيب، ومدير التصوير السينمائي د.محسن احمد، والمخرج السينمائي محمد ابو سيف، واخيراً دكتور وليد سيف الكاتب والناقد السينمائي ورئيس قسم السينما بالمعهد العالي للنقد الفني، أمانة لجنة التحكيم الصحفية نيفين الزهيري والفنان جورج فوزي.

وأكد محمود عبدالسميع أنه يسعي دومًا في إختيارات إدارة الجمعية للجنة التحكيم علي أن تكون متنوعة في أعضائها مابين المخضرمين وشباب السينمائيين سواء صناع أو نقاد وكتاب، حيث يساعد ذلك علي ثراء المناقشات التي تستمر لساعات بين الأعضاء في الوصول إلي النتائج النهائية الخاصة بالدورة، فالمهرجان منذ أن تأسس عام ،1974 وهو يسعي دائما إلي إختيار لجنة تحكيم تقدم نتائجها بمصداقية وحيادية شديدة وهو ما تتميز به نتائج جمعية الفيلم دائما.