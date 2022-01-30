/676101/معاون-وزير-التموين-عمليات-الصرف-شملت-تسليم-منافذ-صرف-26-سلعه-تصرف-على-بطاقة-الدعم

اكد رئيسا شركتي الجملة ( العامة_ المصرية ) ان المخازن التابعة لهم ‏والتي يصل عددهم الى 1500 مخزن قامت بصرف الاستعاضة الاولى لشهر ‏فبراير القادم واشار رئيسا الشركتين الى ان المخازن يوجد بها مخزون ‏استراتيجي من السلع يصل الى أكثر من ثلاثة اشهر بناءا على توجيهات السيد ‏الاستاذ الدكتور / على المصيلحى - وزير التموين والتجارة الداخلية.

شركتا الجملة (العامة – المصرية) ...صرف استعاضات شهر فبراير لمنافذ ‏صرف السلع التموينية

‏واضاف ان السلع الموجودة بالمخازن ذات جودة عالية و يتم مراقبتها من ‏مديريات التموين وكذلك الأجهزة المختصة الأخرى ، وصرح الاستاذ / احمد ‏كمال - معاون الوزير المتحدث الرسمي ان الوزارة توفر شهريا 26 سلعة ‏للمواطن على بطاقة الدعم تتنوع ما بين الارز والسكر والمكرونة ومساحيق ‏الغسيل والزيت بنوعيه ( العبوة زنة واحد لتر والعبوة زنة 800 ملي )، ‏مؤكداً ان شركتي الجملة يضخا يوميا بمنافذ الصرف حوالي 4000 طن سكر ‏و 3000 طن زيت و 1000 طن أرز و1000 طن مكرونة بالإضافة الى السلع ‏الاخرى.

دوت الخليج

معاون وزير التموين: عمليات الصرف شملت تسليم منافذ صرف 26 سلعه تصرف على بطاقة ‏الدعم

واكد احمد كمال - معاون الوزير المتحدث الرسمي، ان الدكتور على المصيلحى - وزير التموين والتجارة الداخلية شدد على ‏رئيسي شركتي الجملة بضخ يومي للسلع بمخازن الشركتين للحفاظ على ‏المخزون الاستراتيجي بها تحسباً للتغيرات الجوية وسقوط الامطار وشدد ‏ايضا على مديري المديريات بالمحافظات على متابعة صرف السلع التموينية ‏بمنافذ الصرف للتأكد من وصول الدعم الى مستحقيه ومتابعة جودة السلع ‏المعروضة للمواطن.‏