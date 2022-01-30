/676101/معاون-وزير-التموين-عمليات-الصرف-شملت-تسليم-منافذ-صرف-26-سلعه-تصرف-على-بطاقة-الدعم
اكد رئيسا شركتي الجملة ( العامة_ المصرية ) ان المخازن التابعة لهم والتي يصل عددهم الى 1500 مخزن قامت بصرف الاستعاضة الاولى لشهر فبراير القادم واشار رئيسا الشركتين الى ان المخازن يوجد بها مخزون استراتيجي من السلع يصل الى أكثر من ثلاثة اشهر بناءا على توجيهات السيد الاستاذ الدكتور / على المصيلحى - وزير التموين والتجارة الداخلية.
شركتا الجملة (العامة – المصرية) ...صرف استعاضات شهر فبراير لمنافذ صرف السلع التموينية
واضاف ان السلع الموجودة بالمخازن ذات جودة عالية و يتم مراقبتها من مديريات التموين وكذلك الأجهزة المختصة الأخرى ، وصرح الاستاذ / احمد كمال - معاون الوزير المتحدث الرسمي ان الوزارة توفر شهريا 26 سلعة للمواطن على بطاقة الدعم تتنوع ما بين الارز والسكر والمكرونة ومساحيق الغسيل والزيت بنوعيه ( العبوة زنة واحد لتر والعبوة زنة 800 ملي )، مؤكداً ان شركتي الجملة يضخا يوميا بمنافذ الصرف حوالي 4000 طن سكر و 3000 طن زيت و 1000 طن أرز و1000 طن مكرونة بالإضافة الى السلع الاخرى.
دوت الخليج
معاون وزير التموين: عمليات الصرف شملت تسليم منافذ صرف 26 سلعه تصرف على بطاقة الدعم
واكد احمد كمال - معاون الوزير المتحدث الرسمي، ان الدكتور على المصيلحى - وزير التموين والتجارة الداخلية شدد على رئيسي شركتي الجملة بضخ يومي للسلع بمخازن الشركتين للحفاظ على المخزون الاستراتيجي بها تحسباً للتغيرات الجوية وسقوط الامطار وشدد ايضا على مديري المديريات بالمحافظات على متابعة صرف السلع التموينية بمنافذ الصرف للتأكد من وصول الدعم الى مستحقيه ومتابعة جودة السلع المعروضة للمواطن.
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