/676104/النائبة-منى-عبد-الله-تفتح-ملف-توقف-أعمال-الرصف-ورفع-كفاءة-الطريق-الزراعي-ببني-سويف

تقدمت النائبة منى عبد الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن توقف أعمال رصف الطريق الزراعي ببني سويف، حيث أوضحت انه لا أحد ينكر الطفرة الحقيقية التى تشهداها مصر تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئس الجمهورية لاسيما فى مجال الطرق والكباري، واعادة رصف الطرق والمحاور ويعد مشروع إعادة رصف ورفع كفاءة الطريق الزراعي في الجزء من مدينة الواسطى حتى مدخل مدينة بني سويف العاصمة، من أهم المشروعات والذي تنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري ضمن خطة وزارة النقل لتطوير البنية التحتية ودعم شبكة الطرق.

دوت الخليج

الطريق الزراعي ببني سويف

هذا المحور المشروع متوقف منذ أكثر من ثلاث سنوات، دون معرفة السبب فى ذلك.

وأكملت عضو مجلس النواب، هذا الطريق مهمل ولم تتم أية رصف أو رفع كفاءة أو حتى توسعة أو صيانة له، رغم أنه ضمن خطة وزارة النقل لتطوير البنية التحتية ودعم شبكة الطرق.

رغم أهميته حيث يعتبر أحد أهم الطريق الرئيسية التي محافظات الصعيد بالوجه البحري... الا ان الاعمال الخاصة برفع كفائته متوقفة دون اية اسباب.

وطالبت منى عبد الله، عضو مجلس النواب، باستكمال أعمال إعادة رصف ورفع كفاءة الطريق الزراعي في الجزء من مدينة الواسطى حتى مدخل مدينة بني سويف العاصمة وفقا لجدول زمني، مع ازالة الاسباب المعرقلة لتنفيذ اعمال الرصف لهذا الطريق.