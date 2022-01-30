/676105/عيد-حماد-الاستثمار-الزراعي-يشكل-أهمية- كبيرة-في-الاقتصاد-القومي-ويجب-التوسع-في-إنشاء-المناطق-الصناعية

أكد النائب عيد حماد ، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تعمل على منح الفرصة الكاملة للمستثمرين في المجال الزراعي وتقديم التسهيلات لهم بهدف استصلاح الأراضي الزراعية وتوفير احتياجات مصر من مختلف المحاصيل هذا بجانب الاستفادة من كل شبر في مصر وتحويل الصحراء الجرداء إلى جنة خضراء مليئة بالخير لمصر وشعبها.

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وأشار حماد في تصريحات له اليوم، أن قطاع الزراعة من أبرز المحاور الداعمة للاقتصاد المصرى، وهذا ما حرصت عليه الدولة خلال السنوات الأخيرة، حيث اعتبرت الزراعة من أكبر داعمى الاقتصاد، وضرورة التنويع فى مصادره، مشددًا على ضرورة استغلال الموارد المتاحة فى مختلف المحافظات لتوفير مزيد من فرص العمل وفى نفس الوقت الاستغلال الأمثل للمحاصيل ومشتقاتها المختلفة على مستوى الجمهورية، فضلًا عن وجود خبرات كبرى في مجال الزراعة تستطيع تجنب كل المشكلات التي تواجه المحاصيل.

عيد حماد: الاستثمار الزراعي يشكل أهمية كبيرة في الاقتصاد القومي... ويجب التوسع في إنشاء المناطق الصناعية

وأكد حماد ، أن خريطة الاستثمار الزراعي في مصر حققت طفرة من حيث زيادة الرقعة الزراعية، بخاصة مع التوسع في مشروعات الإنتاج الزراعي والداجني والسمكي، كما شهدت مصر توسعًا أفقيًا لإنتاج الحاصلات الزراعية ودعم فاتورة التصدير إلى الخارج، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود بين الوزارات المختلفة، للوقوف على طبيعة كل محافظة، والمقومات بها، والصناعات التى من المتوقع أن تنتج عنها، ومن ثم يتم وضع خطط سريعة التنفيذ بعد توفير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا الغرض..