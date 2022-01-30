/676113/الإسكان-تعلن-انتهاء-90-من-مشروعات-المرحلة-الأولى-بالعاصمة-الإدارية

أعلن المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن المرحلة الأولى من مشروعات العاصمة الإدارية على مساحة 40 ألف فدان، وتم تنفيذ منها ما يقرب من 90% خاصة المرافق، موضحاً إن هناك متابعة يومية للمدن الجديدة والمشروعات التي تنفذ فيها وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة. دوت الخليج وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن الوزارة تنفذ العديد من المشروعات المختلفة داخل العاصمة الإدارية الجديدة مثل مشروعات السكن والبنية التحتية بجانب المشروعات الاستثمارية، موضحا أن الحي الحكومى سوف يكون جاهزا لاستقبال الموظفين طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. العمل مستمر للانتهاء من الأحياء السكنية وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان: "العمل مستمر للانتهاء من الأحياء السكنية.. والحي السكني الثالث تم الانتهاء بنسبة 98 % من الانشاءات.. والحي الخامس على طراز "جاردن سيتى"، ويضم 20 ألف وحدة سكنية بنسبة تنفيذ تخطت 45 %.. والوزارة تعمل أيضا في منطقة الأعمال وهذه المنطقة درة تاج العاصمة الجديدة وتضم منطقة الأبراج وسوف تكون مميزة بشكل كبير. اجتماع الحكومة الأسبوعى كان االدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماع الحكومة الأسبوعى من مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة الاسبوع الماضي وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترافقه الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، افتتاح فعاليات الدورة الـ 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 26 يناير إلى 7 فبراير 2022، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل". كما حضر افتتاح المعرض عدد من الوزراء وكبار المسئولين، ووزيرة الثقافة الجزائرية، كما شارك عدد من السفراء ورجال الفكر والثقافة والإعلام، ورئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، و"نيقولاوس جاريليديس"، سفير اليونان بالقاهرة.