/676116/بوسي-شلبي-تشكر-عمرو-أديب-بعد-دفاعه-عنها-اتشرفت-بكلامك-عني

توجهت الإعلامية بوسي شلبي بالشكر للاعلامي عمرو أديب، بعدما دافع عنها خلال برنامجه «الحكاية»، المذاع عبر فضائية mbc مصر، معربة عن سعادتها البالغة بالحديث عنها في أحد أهم البرامج في الوطن العربي.

دوت الخليجيرصد تعليق بوسي شلبي على تصريحات عمرو أديب عنها

وكتبت بوسي شلبي على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: «شكرا المحترم عمرو أديب كلامك أسعدني واتشرفت إنك تتكلم عني في أهم برنامج في الوطن العربي».

عمرو أديب يدافع عن بوسي شلبي

هذا وقد قام عمرو أديب بالدفاع عن بوسي شلبي بعد أن تعرضت لحملة هجوم شنيعة بسبب حديثها مع ممثل أجنبي في حفل توزيع جوائز joy awards بالسعودية.

وقال عمرو أديب خلال برنامج الحكاية: «بوسي شلبي عملت شيء وطني جدا، والمفروض نشكرها إنها تذكرت اسم مصر واتكلمت عن بلدها أول حاجة».

موقف عمرو أديب من الهجوم على حسن الرداد

كما علق الإعلامي عمرو أديب على تصريح الفنان حسن الرداد الذي أفاده بعد إنتهائه من حفل تسليم جوائز joy awards، بأنه يتمني العيش في السعودية بسبب الحالة التى تعيشها الرياض من أعمال فنية.

وقال عمرو أديب عبر برنامج الحكاية اللذي يذاع عبر قناة أم بي سي مصر مدافعا عن حسن الرداد: «هو مقالش حاجة غلط هو بيقولنا عايز أعيش فى السعودية إيه المشكلة في الكلام ده».

وأضاف أديب في حديثه قائلاً:” السعودية فاتحة إيدها لكل المصريين، عُمر السعودية ما فرقت بي مصري وسعودي بلاش تصطادوا في المياه العكرة، انتتم ناس بتشتغلوا فى الوهم، والعالم العربي كله وطني وأنا كعمرو أديب أحب أعيش في الرياض”.

حسن الرداد يشيد بحسن الاستضافة في حفل جوائز joy awards

وكان قد عبر الفنان حسن الرداد عن سعادته لحضوره حفل تسليم حفل جوائز joy awards، التى شهدته الممكلة العربية السعودية بنسخته الثانية، بمدينة الرياض.

وصرح الفنان حسن الرداد خلال لقائه مع قناة أم بي سي 1، حول إستقبال أهالى السعودية له: ”استقبال الناس هنا كلو حب ودفًا، الواحد مش حاسس بالبرد، أنا عاوز أعيش في السعودية بسبب الحب ده كله”.

وتحدث الرداد عن الحالة الفنية التى تعيشها الممكلة:”أن بحتفي بأخل السنما والدراما والموسيقي والرياضة والمجالات الاخرة التى تعيشها مدينة الرياض”.