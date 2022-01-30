بروتوكول تعاون بين مصر الخير ومؤسسة مجدى يعقوب للقلب (صور)

جدة - نرمين السيد - وقع بروتوكول التعاون عن مؤسسة "مصر الخير" محمد عبدالرحمن الرئيس التنفيذى لمؤسسة مصر الخير وعن مؤسسة مجدى يعقوب للقلب، دينا الجزار، مدير التنمية بمؤسسة مجدى يعقوب للقلب، وعفاف الجوهرى رئيس قطاع الصحة بموسسة مصر الخير.

وصرح محمد عبد الرحمن، الرئيس التنفيذى لمؤسسة مصر الخير، أن التعاون مع مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب يأتى فى إطار اهتمام مؤسسة مصر الخير بدعم الكيانات والمراكز الطبية على مستوى جمهورية مصر العربية للوفاء باحتياجات الأسر المستحقة.

وأضاف الرئيس التنفيذى لمؤسسة مصر الخير أن مؤسسة مجدى يعقوب لامراض وأبحاث القلب تقدم خدماتها الطبية للأطفال الاكثر احتياجا وهذا ما يتلاقى مع أحد أهداف مؤسسة مصر الخير فى توفير الاحتياجات الأساسية للمستحقين حيث يعتبر المساهمة فى الحد من قوائم الانتظار فى كافة الكيانات الطبية التى تدعمها مؤسسة مصر الخير من أهم الأعمال التنموية التى لها تأثير مباشر على الإنسان.

وأكد عبد الرحمن على أهمية تعاون كافة المؤسسات والجمعيات لتخفيف العبء عن الإنسان المصرى والسير فى اتجاه واحد مع الدولة المصرية لتحقيق حياة أفضل لكافة المستحقين.

وأعربت الأستاذة دينا الجزار نائب الرئيس للتنمية بمؤسسة مجدى يعقوب لأمراض و أبحاث القلب، عن سعادتها باستكمال التعاون مع مؤسسة مصر الخير، لزيادة نجاح مركز مجدى يعقوب للقلب فى تقديم خدمات مجانية لعدد أكبر من مرضى القلب، وممتنة لمساندة مؤسسة مصر الخير وتعاونها فى المساهمة لعلاج أمراض القلب فى مصر مضيفة: "نتطلع لإبقاء هذه الشراكة لأطول وقت لإنقاذ حياة أكبر عدد من مرضى القلب خلال السنوات القادمة".

وقالت الأستاذة عفاف الجوهرى، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير: إن توقيع بروتوكول التعاون بين مؤسسة "مصر الخير" ومؤسسة مجدى يعقوب للقلب يأتى استمراراً ودعماً للتعاون بين الجانبين لخدمة مرضى أمراض القلب وتوفير الدعم لإجراء عمليات القلب المفتوح وقسطرة القلب للمرضى.

وأوضحت رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير أنه سيتم إجراء العمليات للمرضى وفقاً لقوائم الانتظار والحالات الحرجة التى تحددها مؤسسة مجدى يعقوب للقلب، مشيرة إلى أن هذا التعاون ليس الأول من نوعه بين الجانبين وإنما يوجد تعاون مستمر ومسبق بين الجانبين خدمة للمرضى.

يأتى هذا التدخل فى إطار مشروع الخدمات العلاجيه التى تقدمه مؤسسه مصر الخير لتقديم الدعم الطبى الكامل للمستحقين وتقديم اكثر من 16000 خدمه على مدار العام الماضى.

يذكر أنه تم توقيع بروتوكولات تعاون سابقة بين مؤسسة "مصر الخير" ومؤسسة مجدى يعقوب للقلب قدمت خلالها المؤسسة مساهمات مختلفة لمركز أسوان للقلب فى أنشطته المختلفة التى تشمل توفير الرعاية الطبية المجانية وفقاً لأفضل المعايير العالمية لجميع المواطنين إلى جانب تدريب الأطباء والممرضات والإخصائيين على اعلى مستوى إضافة إلى أنشطة البحث العلمى.