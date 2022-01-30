إزالة 1700 حالة إشغال ومخالفات من مقاهى ومحال حدائق الأهرام

جدة - نرمين السيد - تكثف محافظة الجيزة حملاتها على مدار اليوم للتصدى لمخالفات البناء والحد من الإشغالات وجميع التعديات الموجودة على الطريق العام، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتحقيق الانضباط وردع المخالفين.





وفى ذلك الإطار، تابع محافظ الجيزة مجهودات حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام فى شن حملات مكبرة بحدائق الأهرام والتى تم خلالها التصدى لعدد 7 حالات تحويل وحدات سكنية إلى الأغراض التجارية وإيقاف أعمال التشطيب وذلك بمناطق 99 ط و291أ و107 و 16 ص و 130 و530 ز و130 أ، وتم تكسير المخالفات وإزالتها ومصادرة بعض المواد المستخدمة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشملت مجهودات محافظة الجيزة بحدائق الاهرام التحفظ على عدد 6 توكتوك للسير بالطريق العام ورفع 1700 حاله إشغال متنوعه من المقاهى والكافيهات والمحال التجارية شملت كراسى وشيشة وعربات مشروبات متعدية على الطريق العام وتحدث إشغالاً للطريق وثلاجات واستاندات.

كما تم تنفيذ حملات موسعه بقطاع هضبة الأهرام لإزالة الأوتاد الحديدية التى تستخدم لحجز أماكن إنتظار السيارات حيث تمت إزالة 15 حاجز حديدى.

ونجحت جهود النظافة فى رفع الرتش والمخلفات بعدد من قطع الأراضى الفضاء بقطاع هضبة الأهرام حيث تم رفع 900 طن تراكمات ومخلفات من قطع أراضى فضاء غير مسورة بمنطقة ع وتحويلها إلى ساحات انتظار سيارات لخدمة القاطنين فى المنطقة.