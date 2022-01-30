معلومات الوزراء: استطلاع رأى دولى يؤكد أن الذكاء الاصطناعى سيغير العالم

جدة - نرمين السيد - تابع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أحدث استطلاعات الرأى العام التى تجريها مراكز استطلاعات الرأى العالمية المتخصصة، وذلك فى إطار الإلمام بكل ما يدور من آراء وتوجهات عالمية بشأن مختلف القضايا والموضوعات.





وفى هذا الصدد، تابع المركز أحدث استطلاع تم إجراؤه عبر الانترنت بواسطة مؤسسة "إبسوس مورى" لصالح المنتدى الاقتصادى العالمى على عينة من 19504 من المبحوثين البالغين فى 28 دولة حول العالم؛ بهدف التعرف على مدى وعيهم بمفهوم الذكاء الاصطناعى، وذلك خلال ديسمبر 2021.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 64% من المبحوثين فى الـ 28 دولة حول العالم يرون أن لديهم وعى جيد بمفهوم الذكاء الاصطناعى، وجاء صناع القرار بنسبة (74٪)، وأصحاب الأعمال (73٪)، وأولئك الذين يحملون شهادة جامعية (71٪)، وذوى المستوى الاقتصادى الأعلى فى بلادهم (71٪) هم أكثر من يرون أنفسهم ذلك.

وتوقع 60% من المبحوثين أن المنتجات والخدمات التى تستخدم الذكاء الاصطناعى ستغير حياتهم بشكل كبير خلال الفترة من الـ 3 إلى الـ 5 سنوات القادمة، وجاءت المملكة العربية السعودية والصين من أكثر الدول التى توقع مبحوثوها ذلك (80٪ لكل منهما)، ثم مبحوثى كوريا الجنوبية (76٪)، يليهم مبحوثى الهند (74٪)، ثم تركيا (73٪).

وأكد 6 من كل 10 مبحوثين حول العالم أن المنتجات والخدمات التى تستخدم الذكاء الاصطناعى ستجعل حياتهم أسهل، وقد بلغت نسبة هؤلاء المبحوثين 87٪ فى الصين، و80٪ بين مبحوثى المملكة العربية السعودية، مقابل 39٪ فى فرنسا و41٪ فى الولايات المتحدة.