محافظ القليوبية: لن يسمح بأى مخالفة على الأرض الزراعية

جاء ذلك خلال حملة مكبرة قادها المحافظ، اليوم الأحد، استمرت 8 ساعات متواصلة لإزالة معظم المبانى والمنشآت المخالفة على الطريق الزراعى فى نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها، وذلك بقريتى سندنهور وميت عاصم.
وأسفرت الحملة - وفقا لبيان المحافظة - عن إزالة 30 حالة مخالفة على مساحة 5 أفدنة و85 قيراط أرض زراعية وذلك بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها، وقد تنوعت المخالفات التى تمت إزالتها على الطريق الزراعى ما بين معارض سيارات وفوتو سيشن تصوير مناسبات وقاعات أفراح ومنازل بالطوب الأبيض ومخازن بالإضافة إلى تندات حديدية تم إنشاؤها بالمخالفة على الأرض الزراعية، وعلى حرم الطريق الزراعى حيث تمت الإزالة بشكل كلى.
وقال المحافظ إنه تم إزالة الحالات وتحرير محاضر فورية بها وإثبات أنه لا تعد الإزالة كلية إلا بعد عودة الأرض لطبيعتها، وإلى ما كانت عليه وذلك لإلزام المخالف بزراعة الأرض مرة أخرى وإزالة التشوينات المخالفة، مشددا على أن الإزالات مستمرة لاستعادة كل شبر تم التعدى عليه، مؤكدا أن كل الحالات تم حصرها وسيتم إزالتها فورا ضمن مجهودات الموجة 19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية.
وأشار الهجان إلى أنه تم التنسيق مع إدارة حماية الأراضى الزراعية بتخصيص المعدات اللازمة لحرث تلك الأراضى التى تم التعدى عليها، وإعطاء المخالفين مهلة لزراعتها والا سيتم تحرير محاضر تبوير واتخاذ الإجراءات القانونية فورا.
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