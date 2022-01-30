معلومات الوزراء: المعادن الأرضية.. طلب عالمى متزايد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فيديو جديدا بعنوان "المعادن الأرضية.. طلب عالمى متزايد" يتناول فيه طبيعة السوق العالمية للمعادن الأرضية، وخصوصا النادرة، التى تزيد الثورة التكنولوجية من أهميتها الاقتصادية.





ويتم فصل العناصر الأرضية إلى أكاسيد ومعادن ومغناطيسات تستخدم فى كل السلع التكنولوجية، بداية من توربينات الرياح، والأجهزة الكهربائية، والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، إلى الصواريخ والأجهزة الطبية.

وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة زيادة الطلب على المعادن التى تستخدم فى دعم الطاقة النظيفة، لتحقيق الهدف السابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتمثل فى حصول الجميع على طاقة نظيفة.

أما محليا، فإن الحكومة تسعى إلى تعظيم القيمة المضافة من هذا القطاع من 0.55% إلى 5% خلال 20 سنة، حيث تتميز مصر بوجود المعادن الأرضية على سطح الأرض؛ وهو ما يمثل أجود الأوضاع الجيولوجية للإنتاج.