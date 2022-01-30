محافظ أسيوط يبحث وضع مستشفيات العزل ويطالب بزيادة مخزون الأدوية

جاء ذلك لقاء المحافظ اليوم الأحد، بمكتبه بديوان عام المحافظة وكيل وزارة الصحة بأسيوط الدكتور محمد زين الدين حافظ؛ للوقوف على الموقف التنفيذى لمشروعات القطاع الصحى بقرى ومراكز المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وخطة الدولة لتنمية الصعيد والنهوض بالقطاع الصحى.
ووجه المحافظ بتكثيف حملات تطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا من خلال الفرق الثابتة والمتحركة، وحثهم على تلقى اللقاح نظرًا لأهميته فى المرحلة الحالية للوقاية ضمن خطة الدولة لتوفير اللقاح وحصول أكبر عدد من المواطنين عليه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأكد على تسخير جميع إمكانيات المحافظة لتنفيذ خطة التوسع فى التطعيم بكفاءة وفعالية وضمان حصول جميع المواطنين على اللقاح فى أسرع وقت للتغلب على هذه الجائحة، قائلا "إن الجميع عليه أدوار يجب أن يؤديها لكى نتمكن من العبور من تلك الجائحة والمواطن هو الحلقة الأهم فى المنظومة لما عليه من دورًا كبيرًا فى تنفيذ الإجراءات الوقائية التى من شأنها مواجهة تفشى الفيروس".
وناقش المحافظ مدى جاهزية المستشفيات والإجراءات التى يتم اتخاذها لاستقبال المصابين والمشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا المستجد خصوصاً مستشفيات العزل مطالبًا بزيادة مخزون الأدوية وكافة المستلزمات الطبية والوقائية بالإضافة إلى مخزون الأكسجين والتأكيد على مدى تقديم الرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزارء.
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