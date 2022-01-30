وأدى العطل إلى تشغيل حركة القطارات بشكل مؤقت من محطة المرج الجديدة حتى محطة دار السلام فى الإتجاهين ومن محطة حلوان حتى محطة طره الأسمنت فى الإتجاهين.
وأكدت الشركة، فى بيان، أنه على الفور تم الدفع بعدد من القطارات الفارغة من الركاب لامتصاص الزحام بجميع محطات الخط الأول، مؤكدين أن حركة القطارات بالخط الأول والخط الثانى تعمل بشكل طبيعى وبكامل طاقتها ولا يوجد بها اى أعطال حاليا.
وناشد المتحدث الرسمى لمترو الأنفاق أحمد عبدالهادى بكير، جمهور الركاب بالتواصل مع المترو عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضا عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك وأيضا عبر الموقع الرسمى للشركة cairometro.gov.eg وذلك لتلقى كافة الشكاوى والاقتراحات والأستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- عودة وانتظام حركة القطارات بالخط الأول للمترو بعد إصلاح عطل مفاجئ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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