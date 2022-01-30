وزير الاتصالات يبحث مع ممثل أممى التعاون فى تنفيذ مشروعات حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع إيلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة، وأنطونيو فيجيلانتى الاستشارى الدولى المتخصص فى التنمية عبر تقنية الفيديوكونفرنس، التعاون فى تنفيذ مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن مبادرة حياة كريمة تعد واحدة من أضخم المشروعات القومية، والتى تحظى باهتمام كبير من الدولة، حيث تتضافر جهود كافة القطاعات لتنمية الريف المصرى؛ مشيرا إلى مشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المبادرة بهدف رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للقرى، وتمكين المواطنين من الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك فى إطار العمل على أربعة محاور تتضمن ربط القرى بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت، وتحسين جودة خدمات الاتصالات، وإتاحة خدمات بريدية متطورة، وبناء القدرات ومحو الأمية الرقمية.

وأضاف الوزير أنه خلال المرحلة الأولى من المبادرة سيتم ضخ استثمارات تصل إلى نحو 5.8 مليار جنيه لرفع كفاءة الإنترنت لأكثر من مليون مبنى سكنى وحكومى بقرى المبادرة، لتكون الركيزة الأساسية لتقديم خدمات مصر الرقمية ولتنفيذ أهداف الدولة فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، كما يجرى العمل من أجل إنشاء 1000 محطة محمول جديدة تدعم تكنولوجيا الجيل الرابع، بالإضافة إلى تطوير 839 منفذا بريديا لتقديم الخدمات المالية والحكومية والبريدية، فضلا عن تنفيذ عدد من البرامج التى تهدف إلى تنمية وبناء القدرات الرقمية وتحويل القرى المصرية إلى مجتمعات رقمية تفاعلية منتجة .

وشهد الاجتماع مناقشة سبل توفير الدعم لمشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاتها التابعة فى إطار المساهمة فى تنفيذ مبادرة حياة كريمة، حيث أشار الوزير إلى أولوية تقديم الدعم لمحور بناء القدرات ، لاسيما قدرات الشباب وفقا لاستراتيجية التدريب التى تنتهجها الوزارة، فضلا عن إمكانية الاستفادة من حزم الدعم المالى، خاصة فى إطار تنمية البنية التحتية للاتصالات بقرى حياة كريمة.

وأشادت إيلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة بما تشهده مصر من تقدم ملحوظ فى مجال تطوير البنية التحتية للاتصالات؛ كما أشادت بالجهود المبذولة لتنمية المهارات الرقمية وإعداد الكفاءات فى مختلف علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يذكر أن هذا اللقاء يأتى فى إطار الجهود المبذولة من قبل الممثل المقيم لتعظيم الاستفادة من كافة آليات ومنظمات الأمم المتحدة المتواجدة فى مصر، وذلك بهدف تنسيق وتكامل الجهود واستخدام الموارد المتاحة بأفضل صورة اتساقا مع الأولويات الوطنية؛ حيث جار التنسيق من خلال المساهمة فى خطة عمل الأمم المتحدة 2023 إلى 2027، وكذلك من خلال ايجاد آليات جديدة فى مجال دعم الابتكار.

وكانت قد تمت المشاركة الوزارية فى يونيو 2021 من خلال منصة التنسيق متعدد الأطراف والتى توفرها وزارة التعاون الدولى وشاركت من خلال المنصة بعض هيئات الأمم المتحدة وشركاء التنمية ؛ حيث استعرض الدكتور عمرو طلعت أهم ملامح استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، بما فى ذلك المساهمة فى مبادرة حياة كريمة.