الرعاية الصحية: نجاح قسطرة لقلب أصغر طفلة بمنظومة التأمين الشامل

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إجراء قسطرة لعيب خلقى مركب ومعقد بقلب أصغر طفلة بمنظومة التأمين الصحى الشامل الطفلة «ليان»، وعمرها يوم واحد، وذلك بمستشفى النصر التخصصى للأطفال التابع للهيئة بمحافظة بورسعيد.





وأوضح بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الطفلة «ليان» ولدت بمستشفى دار صحة المرأة ببورسعيد "النساء والولادة التخصصى سابقا"، وكانت حالتها خطيرة للغاية، حيث كاد القلب أن يتوقف، فيما لا تتخطى نسبة الأكسجين فى الدم 40%، وعليه تم نقل المولودة على الفور لمستشفى النصر التخصصى للأطفال.

وأكمل البيان، أنه فور دخول المولودة لمستشفى النصر التخصصى للأطفال تم عمل موجات صوتية، وتم تشخيص حالتها «عيب خلقى مركب بالقلب وضمور فى الصمام الرئوي»، وعلى الفور تم إعطاء المولودة دواء يحافظ على نسبة الأكسجين مؤقتا حتى يتم إجراء القسطرة لها فى خلال ساعات معدودة.

وتابع البيان، تم إجراء القسطرة للمولودة «ليان» بنجاح، وبعدها تخطت نسبة الأكسجين 85%، مشيرا إلى إجراء القسطرة على يد أمهر الأطباء بمستشفى النصر التخصصى للأطفال، ترأسه كل من الدكتور عبدالرحمن العفيفى "استشارى قلب الأطفال ورئيس قسم الأطفال والقسطرة التداخلية بمستشفى النصر ومركز مجدى يعقوب بأسوان"، الدكتور شريف سالمان "استشارى قلب الأطفال بمستشفى النصر التخصصى ومركز مجدى يعقوب بأسوان"، وضم أيضا الدكتور وفاء أبو الخير "اخصائى قلب أطفال بمستشفى النصر التخصصى للأطفال"، الدكتور إيفان عماد "أخصائى قلب أطفال بالمستشفى"، وبمشاركة الدكتور أيمن التونى"استشارى ورئيس قسم التخدير بمستشفى النصر التخصصى للأطفال ببورسعيد".

وقال الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن مستشفى النصر التخصصى للأطفال التابع للهيئة ببورسعيد، أول مستشفى مصرى فى القطاعين الحكومى والخاص يحصل على درجة الاعتماد القومى المعترف به دوليا من منظمة الإسكوا العالمية، مشيرا إلى أن المستشفى صرح طبى كبير أحدث طفرة طبية نوعية بمحافظة بورسعيد، والذى يتضح من معدل وتنوع الجراحات والعمليات باستخدام أحدث التقنيات العلاجية والتكنولوجيات العالمية التى تم إجراؤها داخل المستشفى.

وأضاف أن المستشفى يضم أمهر الكوادر الطبية والإدارية، ويمتلك أجهزة طبية وأقساما علاجية على أعلى مستوى لخدمة منتفعى التأمين الصحى الشامل وكافة المتعاملين بمحافظة بورسعيد وإقليم القناة، وذلك فى إطار تحقيق رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر مطابقا لأعلى المعايير العالمية.