سفير السعودية عن مهرجانات الرياض: ”مصر رائدة في هذه المجالات”

أشاد السفير أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، بالعلاقات السعودية المصرية والتي تشهد أزهى عصورها وتتسم بالتفاعلية الكبيرة على كافة المستويات. وقال "نقلي"، في تغريدة له عبر صفحته على موقع التدوين "تويتر": “الحضور الكبير لـ للفنون والثقافة في المهرجانات والفعاليات التي تُقيمها #السعودية.. يحمل معه تقدير بلادي لريادة #مصر في هذه المجالات، وتؤكد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين التي تسودها المحبة في ظل روابط الدين واللغة وصلة الرحم”.

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