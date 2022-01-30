هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر على بعد 159 كم شمال مدينة دمياط

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد اليوم الأحد الموافق 30 / 1 / 2022، هزة أرضية بالبحر المتوسط على بعد حوالي 159 كم شمال مدينة دمياط
وجاءت بيانات الهزة الأرضية كما يلى :
القوة بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر
خط العرض : ۳٢,٨٤ شمالا
خط الطول : ۳۱ ٫ ۷۰ شرقا
العمق : ۱۲ کم
ولم يرد للمعهد ما يفيد شعور المواطنين بهذه الهزة .
وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.
والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.
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