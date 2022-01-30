سامح شكري يشارك في الاجتماع التشاوري العربي بالكويت لبحث التحديات الراهنة

يشارك وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع التشاوري الوزاري العربي بالكويت، لبحث التحديات الراهنة التي تواجه الدول العربية وما تتطلبه تلك التحديات من ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور ودعم آليات العمل المشترك، وتعزيز ركائز الأمن القومي العربي إزاء ما يهدد أمن واستقرار الدول العربية، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".
وأشار السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أن مشاركة الوزير شكري في الاجتماع تهدف إلى مواصلة التشاور مع وزراء الخارجية العرب بشأن الملفات والقضايا العربية الراهنة وتنسيق المواقف بهدف دعم آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة التحديات التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية.
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