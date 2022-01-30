التموين: نستهدف توريد  8.1 مليون طن من قصب السكر هذا الموسم

/676139/التموين-نستهدف-توريد- 81-مليون-طن-من-قصب-السكر-هذا-الموسم

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إجمالى ما تم توريده من قصب السكر لشركة السكر للصناعات التكاملية خلال موسم التوريد الحالي بلغ 1659990 مليون طن قصب سكر، حيث أنتجت نحو163378.510 الف طن سكر حتى الآن.

دوت الخليج

كان موسم توريد قصب السكر قد بدأ منذ 28 ديسمبر الماضي ويستمر حتى آخر أبريل، وتسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية هذا الموسم لتوريد 8.1 مليون طن قصب لإنتاج 874.851 ألف طن سكر، حيث أعلنت الوزارة عن رفع أسعار توريد قصب السكر خلال الموسم الحالى لتبلغ 810 جنيهات مقابل 720 جنيه في الموسم الماضي.

سداد مستحقات المزارعين

اللواء عصام البديوي رئيس شركه السكر للصناعات التكاملية التابعه لوزارة التموين، من جانبه أكد أنه يتم سداد مستحقات المزارعين مباشرة عن طريق البنوك (الزراعي- الأهلي-مصر) بعد 15 يوما من التوريد بقيمة 90% من أسعار القصب للمزارعين، مشيرا إلى أنه من المستهدف خلال الموسم الحالي توريد نحو 8،5 مليون طن قصب متوقع الحصول منهم على 900 ألف طن سكر.

مصر تستهلك نحو 3.2 مليون طن سنويا

وقال اللواء عصام البديوي رئيس شركه السكر للصناعات التكاملية التابعه لوزارة التموين، ان مصر تستهلك نحو 3.2 مليون طن سنويا واستطعنا تحقيق اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 89%، بينما يتم حاليا استيراد نحو 600 الف طن،متوقعا زيادة الإنتاج المحلي مع بدء تشغيل مصنع القناة للسكر المقام بمحافظة المنيا بطاقة إنتاجية 900 ألف طن سنويا، موضحاً انه تم التعاقد العام الحالي على تصدير 150 ألف طن سكر بالإضافة إلى انه يتم تصدير السكر البني الى كينيا .

كما أعلن رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية إنه تم الانتهاء من دراسة خطة تطوير الشاملة لشركة السكر والشركات التابعة من جانب تحالف"سيجمان ورولاند برجو" موضحا أن التكلفة الاستثمارية للتطوير تبلغ نحو 7.3 مليار جنيه وسيتم الانتهاء منها في 2030، م شيرا إلى أن الدراسة استهدفت التطوير على المستوى الإداري والمالي ووالفنية لرفع الانتاجية إلى 15 مليون طن قصب(1.8 مليون طن سكر) وزيادة إنتاج الكحول لتبلغ 140 ألف طن مقارنة 80 ألف طن حاليا،وزيادة كمية مخلفات قصب السكر(الباجاس) وبالتالي رفع الطاقة الإنتاجية لصناعة الورق والخشب.