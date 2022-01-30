/676118/وهدان-يطالب-بعدم-تحميل-القرى-الأكثر-فقرا-لرسوم-التصرفات-العقارية

ثمن النائب سليمان وهدان من جهود مصلحة الشهر العقارى داخل القرى والريف وتوابعها، مؤكدا أن هذا أمر هام جدا .

و طالب، سليمان وهدان ، بإعفاء الريف والقرى الأكثر فقرا، من رسوم تسجيل الفترة العقارية، بسبب عدم قدرة مواطن هذه المناطق لتحمل تكلفة أعباء أخرى.

واستكملت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية قانون الشهر العقارى.

ووصل النقاش للمادة ٣٥ الخاصة باشهار تسجيل العقار بالشهر العقارى برسوم قدرها نص فى المئة .

تشريعية النواب تستكمل مناقشة تعديلات قانون الشهر العقاري

هذا وتعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعا اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 والخاص بتنظيم الشهر العقاري، بالاشتراك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة.

مشروع قانون تنظيم الشهر العقاري

يهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى التيسير في إجراءات تسجيل الملكية، والتغلب على العقبات التي كانت سببًا في إحجام المواطنين عن التسجيل، حيث تأتي هذه التعديلات في ضوء ما كلفت به القيادة السياسية من تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات، التي من شأنها تخفيف الاجراءات والعبء المالي المتعلق بضريبة التصرفات العقارية.. ووفقًا لهذه الآلية ينص القانون على الآتي :

- فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها.

- إتاحة التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في ثلاث حالات؛ الأولى إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية، والثانية وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، والثالثة وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك.

- إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر.- وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري.

- وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة.

- عدم الربط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات التسجيل أو ارتباطها بإدخال أية مرافق .

- تتابع مصلحة الضرائب تحصيل ضريبة التصرفات العقارية من البائع دون الرجوع للمشترى.