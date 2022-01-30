/676123/مفاجآت-موسيماني-تشكيل-الأهلي-لمواجهة-البنك-فى-رابطة-الأندية

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره البنك الأهلي، في ختام منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الرابطة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية ظهراً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل الأهلي أمام البنك

في حراسة المرمي: حمزة

خط الدفاع: رامي ربيعة –محمود وحيد –محمد نصير محمد شرقية

خط الوسط: كريم فؤاد- عبد الرحمان مانو- محمد فخري- زياد طارق.

خط الهجوم:وليد سليمان –أحمد سيد غريب.

وجائت قائمة الأهلي كالتالي:

علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف وأحمد سيد عبد النبي وكريم فؤاد ومحمد نصير ومحمد مغربي ومحمد أحمد شرقية وأحمد أشرف ومحمود وحيد ومحمد فخري ومحمد أشرف وعبد الرحمن نجاح مانو وزياد طارق وأحمد سيد غريب ووليد سليمان وصالح نصر ورأفت خليل ومحمد ياسر ومصطفى أبو الخير وميدو نبيل ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر وعمار حمدي.

اعتذر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، حول حضورة لمباراة نهائي كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وكان تلقى الخطيب خطاباً رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بحضوره للمباراة النهائية في كأس الأمم الأفريقية التي سوف تقام يوم 6 فبراير من الشهر القادم.

دوت الخليج يكشف سر إعتذار الخطيب

ويأتي إعتذار محمود الخطيب من حضور نهائي كاس الأمم لأكثر من سبب، أبرزهم موقف الكاف مع النادي الأهلي بعد إقامة كأس العالم للأندية تزامناً مع أمم أفريقيا وحرمان الأهلي من بعض لاعبيه المنضمين للمنتخبات بالبطولة.

وثاني الاسباب هو سفر الخطيب مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على طائرة واحدة، وهو ما يرفضه الأول، بالرغم من هدوء الأجواء بينهم في الفترة الأخيرة.

محمود الخطيب يعتذر عن رئاسة بعثة الأهلي في كأس العالم.. ومرتجي بديلاً

اعتذر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عن رئاسة بعثة الفريق في الإمارات لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وجاء إعتذار الخطيب عن توليه رئاسة بعثة الأهلي في كأس العالم، بعد إبلاغه مؤخرًا بوصول البروفيسور الأجنبي الذي يتابع حالته الصحية إلى القاهرة مطلع شهر فبراير القادم.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي، أن يكون خالد مرتجي أمين الصندوق رئيسًا للبعثة، بديلاً للمحمود الخطيب.