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/676124/جدل-بتشريعية-النواب-حول-المادة-٩-من-قانون-الشهر-العقاري
قال ايمن عواد الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بمصلحة الشهر العقارى، أننا كل اقتراحات تقدمنا بها تهدف لحل مشكلة .
دوت الخليج
المقترح الجديد يتيح للمواطن تسجيل جزء من العقار حتى يتم تقنين باقى العقار، لأن فى الاول كان لا يمكن تسجيل عقار اذا وحظ دور أو اثنين مخالفين ، وهذا هو هدف التعديل فى المادة ٩ .
جدل بتشريعية النواب حول المادة ٩ من القانون
وعلق ضباء الدين داوود على آن النص الاصلى أكثر انضباطا، وأن التعديل مخل بالنص الاصلى، حيث ينص التعديل المقترح على المادة ٩ من القانون بأن " يجوز لمن مصل لصالحه أو مع آخرين على حكم نهائى مثبت لحق من هذه الحقوق أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذى قضى له به، كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل على من العقارات الماضى له بها أو بجزء منها. وسوء كان ذلك شائعا أو مفرزا، على حسب الأحوال.
وانتهى الجدل بالموافقه على التعديل المقدم من الحكومة.
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