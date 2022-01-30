بشرى لـ دوت الخليج:"انضمام أفلام المنصات إلى مهرجان جمعية الفيلم خطوة جيدة" (فيديو)

/676127/بشرى-لـ-تحيا-مصرانضمام-أفلام-المنصات-إلى-مهرجان-جمعية-الفيلم-خطوة-جيدة-فيديو

تُشارك الفنانة بشرى ضمن لجنة التحكيم، في مهرجان جمعية الفيلم السنوي، بدورته الـ47 والـ48، ويرأس لجنة التحكيم أحد مؤسسي المهرجان مدير التصوير السنيمائي محمود عبد السميع، وفي لقاء خاص مع بشرى صرحت لنا بعدد من التصريحات، نستعرضها فيما يلي..

دوت الخليج

بشرى عضو لجنة تحكيم بمهرجان جمعية الفيلم

في لقاء خاص مع الفنانة بشري قبل بداية الحفل الإفتتاحي لمهرجان جمعية الفيلم في دار الأوبرا المصرية، تحدثت بشرى لـ دوت الخليج عن وجودها ضمن لجنة تحكيم دورة المهرجان لهذا العام، وعند سؤالها عن الفرق بين التحكيم في هذا المهرجان وغيره، قالت:"التحكيم في المهرجانات الدولية يكون أكثر صعوبة بسبب إختلاف الثقافات والهموم الإجتماعية"، وأستكملت:"ولكن التحكيم في مثل هذه المهرجانات تكون أسهل، لتحدثنا بنفس اللغة، ومعاناتنا من نفس المشكلات"، وأعربت عن سعادتها بمشاركتها في لجنة تحكيم هذا المهرجان، وقالت:"سعيدة أني بمثل المرأة الشابة من صُناع السنيما الحالية"، وأضافت:"مهم قوي أن لجان التحكيم التي تتكون من خبرات كبيرة تقبل بصوت الشباب"، وأوضحت السبب قائلة:"لأن السنيما دائمًا قائة على الشباب".

بشرى أصغر عضو لجنة تحكيم في مهرجان جمعية الفيلم

وقالت بشرى أنها دائمًا الأصغر سننًا في كل المواقف، منذ كانت الأصغر في فصلها، حتى أصبحت أصغر منتجة في مصر، وقالت عن كونها أصغر عضو بين لجنة تحكيم مهرجان جمعية الفيلم:"دا تشريف كبير أني أبقى قاعدة وسط أساتذتي"، خاصة أن من بينهم من قدموها في بداية مشاورها الفني ودعموها خلاله، وآخرين يملكون خبرات كبيرة كانت تتمنى فقط رؤيتهم، وقالت:"وجودي بين خبرات كبيرة بنتناقش على نفس الترابيزة يدل أني ماشية صح".

بشرى عن حسين فهمي كضيف شرف المهرجان

قالت بشرى أن من مميزات هذه الدورة من مهرجان جمعية الفيلم، وجود الفنان حسين فهمي كضيف شرف الدورة 47 و48 للمهرجان، وقالت:"سعيدة بتكريم الأستاذ حسين فهمي لأنه الأحق"؛ لما قدمه للسنيما المصرية من أدوارمميزة، وععمله مع مخرجين مهمين، ونجوم كبار، وبسبب دراسته للإخراج السنيمائي في معهد السنيما هنا في مصر، ودرسه بالخارج أيضًا، وتمنت الإتقاء به في دائمًا في الأحداث المهمة لصناعة السنيما.

بشرى سعيدة بأنضمام أفلام المنصات للمهرجان

أوضحت بشرى أن من المميز أيضًا في الدورة47 و48 لمهرجان جمعية الفيلم، أنضمام الأفلام التي تم إنتاجها وعرضها على المنصات الإلكترونية، وقالت:"أفلام المنصات تُنتج بنفس الطريقة التي تُنفذ بها أفلام السنيما"، حيث شكلت المنصات الرقمية جمهورًا كبيرًا أثناء توقف السنيمات عن عرض الأفلام؛ بسبب جائحة كورونا العامين الماضيين.

بشرى عن معالي ماما

أعربت بشرى عن سعادتها بفيلمها الجديد معالي ماما، لما يقدمه من دراما إجتماعية كوميدية، أفتقرت لها السنيما في السنوات القليلة الماضية، وسيطرت أفلام الأكشن والرومنسية على الساحة.