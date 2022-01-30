/676128/تشكيل-بيراميدز-الرسمي-لمواجهة-مصر-المقاصة-فى-كأس-رابطة-الأندية

يدخل فريق بيراميدز مباراته اليوم الأحد، أمام نظيرة مصر المقاصة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية ظهراً، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل بيراميدز أمام مصر المقاصة

في حراسة المرمي: أحمد دعدور

في خط الدفاع: عمر جبار –أسامة جلال – عبد الرحمان صميده –عماد ميهوب

في خط الوسط: سيف عزت- أحمد حامد- محمود صابر –أحمد فوزي .

خط الهجوم: أحمد عاطف –دودو الجباس.

حسم التعادل الإيجابي نتيجة أحداث مباراة بيراميدز وايسترن كومباني، بهدف مقابل هدف، في لقاء يجمع بين الفريقين في رابع جولات بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

سجل أحمد أيمن منصور أول أهداف اللقاء في المباراة في الدقيقة الثانية والعشرون من عمر المباراة، من خلال تسديدة من محمود صابر من مخالفة من خارج منطقة الجزاء لصالح بيراميدز لكن ارتطمت بحائط الصد لترتد إلى أحمد أيمن منصور الذي سدد صاروخية بعيدة مدى من خارج منطقة الجزاء اخترقت شباك حارس مرمى إيسترن كومباني.

موقف الفريقين في المجموعة

عاد فريق ايسترن كومباني بهدف التعادل في المباراة في الدقيقة 70 من عمر اللقاء، عن طريق أحمد متعب، من خلال كرة قطعت من لاعبي بيراميدز لتصل إلى أوفا الذي مررها إلى أحمد متعب ليسدد كرة قوية اخترقت شباك حارس مرمى بيراميدز.

وبهذه النتيجة بيراميدز من يحصد أول نقطة له في المجموعة الأولى، من بطولة كأس الرابطة المصرية، بعد فشله في المباريات الثلاثة السابقة بالبطولة، ويحتل ايسترن كومباني المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطة وحيده.

تشكيل بيراميدز في المباراة:

في حراسة المرمي: أحمد دعدور

خط الدفاع: أحمد سامي- أسامة جلال –أحمد أيمن- عبد الرحمن صميدة

خط الوسط: هشام محمد –أحمد عاطف قطة- عماد ميهوب.

خط الهجوم: محمود صابر –أحمد فوزي- دودو الجباس.

وضمت القائمة المختارة ٢٠ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد دعدور - يوسف نادر خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد فتحي - عبد الرحمن صميدة خط الوسط: إسلام عيسى - أحمد توفيق - هشام محمد - عبد الله مجدي - إبراهيم عادل - عماد ميهوب - محمود صابر - أحمد فوزي - أحمد عاطف "قطة" - إبراهيم شتا - سيف عزت - أحمد حامد خط الهجوم: دودو الجباس