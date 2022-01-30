/676130/البنك-الأهلي-يعلن-التشكيل-الرسمي-لمواجهة-المارد-الأحمر-بكأس-الرابطة-المصرية

أعلن خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي التشكيل الرسمي لمواجهة المارد الأحمر، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لكأس الرابطة المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخرج الأهلي والبنك من بطولة كأس الرابطة ويتواجدوا في المراكز الأخيرة في المجموعة الثانية.

وفيما يلي تشكيل البنك الأهلي للمباراة:

حراسة المرمى: أحمد السعدني

خط الدفاع: محمد دبش، أحمد ياسين، أسامة إبراهيم، عاصم صلاح

خط الوسط: أحمد سعيد، محمود سيد، محمد هلال

خط الهجوم: محمد بسيوني، فادي فريد، أسامة فيصل

وتقام المباراة في تمام الثانية ظهراً على ملعب الأهلي وي السلام.

مفاجآت موسيماني.. تشكيل الأهلي لمواجهة البنك فى رابطة الأندية

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره البنك الأهلي، في ختام منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الرابطة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية ظهراً.

في حراسة المرمي: حمزة

خط الدفاع: رامي ربيعة –محمود وحيد –محمد نصير محمد شرقية

خط الوسط: كريم فؤاد- عبد الرحمان مانو- محمد فخري- زياد طارق.

خط الهجوم:وليد سليمان –أحمد سيد غريب.

وجائت قائمة الأهلي كالتالي:

علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف وأحمد سيد عبد النبي وكريم فؤاد ومحمد نصير ومحمد مغربي ومحمد أحمد شرقية وأحمد أشرف ومحمود وحيد ومحمد فخري ومحمد أشرف وعبد الرحمن نجاح مانو وزياد طارق وأحمد سيد غريب ووليد سليمان وصالح نصر ورأفت خليل ومحمد ياسر ومصطفى أبو الخير وميدو نبيل ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر وعمار حمدي.

اعتذر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، حول حضورة لمباراة نهائي كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وكان تلقى الخطيب خطاباً رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بحضوره للمباراة النهائية في كأس الأمم الأفريقية التي سوف تقام يوم 6 فبراير من الشهر القادم.

دوت الخليج يكشف سر إعتذار الخطيب

ويأتي إعتذار محمود الخطيب من حضور نهائي كاس الأمم لأكثر من سبب، أبرزهم موقف الكاف مع النادي الأهلي بعد إقامة كأس العالم للأندية تزامناً مع أمم أفريقيا وحرمان الأهلي من بعض لاعبيه المنضمين للمنتخبات بالبطولة.

وثاني الاسباب هو سفر الخطيب مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على طائرة واحدة، وهو ما يرفضه الأول، بالرغم من هدوء الأجواء بينهم في الفترة الأخيرة.